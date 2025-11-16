Haberler Yaşam Haberleri Sultangazi'de akılalmaz olay kamerada: Kavgayı ayırmak yerine tezahürat yaptılar!
Giriş Tarihi: 16.11.2025 16:24

Sultangazi'de akılalmaz olay kamerada: Kavgayı ayırmak yerine tezahürat yaptılar!

Sultangazi’de park içerisindeki basketbol sahasında 2 kişi tekme ve yumruklarla kavga etti. Sahadaki diğer arkadaşları ise kavgayı ayırmak yerine tezahüratta bulundu. Yaşananlar çevredeki kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

DHA Yaşam
Sultangazi’de akılalmaz olay kamerada: Kavgayı ayırmak yerine tezahürat yaptılar!

Akılalmaz olay dün akşam saatlerinde Cebeci Mahallesi'nde bulunan bir park içindeki basketbol sahasında meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla birlikte sahada bulunan 2 kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

TEZAHÜRAT YAPTILAR

Tartışma kısa sürede büyüyerek tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü. Bu sırada sahada bulunan diğer kişiler, çıkan kavgayı ayırmak yerine tezahürat yaparak destekte bulundular. Kavga anları çevredeki kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sultangazi'de akılalmaz olay kamerada: Kavgayı ayırmak yerine tezahürat yaptılar!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz