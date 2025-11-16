Sultangazi’de akılalmaz olay kamerada: Kavgayı ayırmak yerine tezahürat yaptılar!

TEZAHÜRAT YAPTILAR

Tartışma kısa sürede büyüyerek tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü. Bu sırada sahada bulunan diğer kişiler, çıkan kavgayı ayırmak yerine tezahürat yaparak destekte bulundular. Kavga anları çevredeki kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.