Sultangazi’de eski koca vahşeti: Evini ateşe verdi! 3’ü ağır, 7 yaralı!

Çocukları ve kendisi de devlet güvencesi altında. Kardeşimden boşandıktan sonra çocuklara şiddet, hakaret uyguladığından devlet göstermiyor. Bundan sonra bize döndü siz yaptınız diye. Ailesiyle konuştum bugünde abisinee dedim ki 'psikolojik sorunu olabilir tedavi yaptırın, bizi de dinlemiyor' dedim.