Sultangazi’de hırsızlık olayı! Motosikletli şüpheli kuyumcudan çıkan kadına gasp girişiminde bulundu

'KAPIMIN ÖNÜNDE MOTOSİKLETTEN İNİP ÜZERİME KOŞTU'

Yaşadıklarını anlatan mağdur Fatma Ö. "Bir gün önce kuyumcuya gitmiştim. Kuyumcudan çıktıktan sonra ATM'ye uğradım. Beni takip ediyormuş herhalde o zamandan. Kuyumcudan mı yoksa ATM'nin oradan mı bilemiyorum. Markete uğradım. Evime doğru gelirken beni takip ediyormuş zaten. Fark etmedim. Bir anda kapımın önünde inip üzerime koştu. Çantamı almaya çalıştı.Tabii orada bir boğuşma oldu. Bağırınca korkup kaçtı. Sağolsun komşularım çıktı. Hepsi koştular peşinden, yakalamaya çalıştılar. Tabii o an, olayın şokuyla zaten ben bir donakaldım; koşamadım peşinden. Sağolsun güvenlik kameralarından komşularımız yardımcı oldu. Umarım bir an önce yakalanır; başka kimsenin başına gelmesin böyle bir olay" dedi.

Haber Girişi Ğmmügülsüm Yiğit - Editör