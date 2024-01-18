Sultangazi’de okulda yangın paniği: Veliler koşarak geldi!

Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde bulunan Melahat Öztoprak İlkokulu'nda saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Trafoda çıktığı belirtilen yangında, okulu duman kapladı. Yangını fark eden öğretmenler, alevlere müdahale etmeye çalışırken bir yandan da öğrenciler tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangında, iki öğretmenin hafif şekilde dumandan etkilendiği öğrenildi.