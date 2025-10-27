Haberler Yaşam Haberleri Sultangazi'de sokak ortasında bıçaklı kavga: 2 grupta çocuk! 3 yaralı
Sultangazi'de 18 yaşından küçük çocuklardan oluşan iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. 3 kişinin yaralandığı olaya karışanlar polis tarafından gözaltına alındı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Dehşete düşüren olay, saat 19.45 sıralarında Sultançiftliği Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle yaşları küçük iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

3 ÇOCUK YARALANDI

Kavga sırasında 3 kişi bıçaklanarak yaralandı. Yaralılardan biri çevredekiler tarafından bir iş yerine alınarak tampon uygulandı. Bacağından yaralanan kişi ve diğer yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

O ANLAR KAMERADA

Polis ekipleri olaya karışanları gözaltına aldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

