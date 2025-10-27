Sultangazi’de sokak ortasında bıçaklı kavga: 2 grupta çocuk! 3 yaralı

3 ÇOCUK YARALANDI

Kavga sırasında 3 kişi bıçaklanarak yaralandı. Yaralılardan biri çevredekiler tarafından bir iş yerine alınarak tampon uygulandı. Bacağından yaralanan kişi ve diğer yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.