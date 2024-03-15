Sumağın yemeklerde kullanılması, sadece tatları değil, aynı zamanda kültürel mirası da yansıtır. Orta Doğu ve Akdeniz mutfağının temel bileşenlerinden biri olan sumak, yemek kültürünün zenginliğini ve çeşitliliğini yansıtır. Sumak hangi yemeklerde kullanılır, sumak en çok neye yakışır şeklindeki sorulara yemek kitapları, tarif siteleri ve mutfak blogları tarafından yanıt bulmak mümkündür.

Sumak Hangi Yemeklerde Kullanılır?