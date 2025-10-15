Sumud Filosu aktivisti Ayçin Kantoğlu’ndan Başkan Erdoğan’a teşekkür: Türk Devletinin varlığını bizlere en kritik anlarda hissettirdiniz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı.

Gazze'de Türkiye'nin ilk günden itibaren haklının ve adaletin safında yer aldığını belirten Başkan Erdoğan, "7 Ekim'deki tahliye sürecinde 16 vatandaşımızın ilk etapta Ürdün'e geçişini, ardından 15'inin ülkemize gelişini sağladık. THY'nin 10 Ekim'de düzenlediği 18'i vatandaşımız olan 21 ülkeden 94 aktivisti Türkiye'ye intikal ettirdik. Tüm aktivistlere bir kez daha teşekkür ediyor, geçmiş olsun diyorum" dedi.