SUMUD FİLOSU SON DAKİKA GELİŞMELERİ: Gemideki aktivistler alıkonuldu! Sumud Filosu şu an nerede ve son durumu ne?

Global Sumud Filosu, Akdeniz'de ilerleyerek Gazze'ye yönelik insani yardım taşıma görevine devam ederken, tehlike işaretleri yükseldi. Filoya yönelik saldırı alarmı verilirken, İsrail'e ait 12 savaş gemisinin filosu takip ettiği belirtiliyor.

Şu anda dünya genelinde milyonların canlı olarak izlediği filonun anlık rotası, hızı ve tahmini varış süresi kamuoyuyla paylaşılıyor. Ancak son gelişme, bölgedeki gerginliği keskinleştiriyor: Sumud Filosu'nun rotasına yaklaşan savaş gemileri, operasyon güvenliği açısından büyük bir tehdit teşkil ediyor.

Filonun komuta merkezi, henüz doğrudan bir çatışma yaşanmasa da alarm durumunun aktif olduğunu, gerektiğinde savunma tedbirlerinin devreye konacağını açıkladı. Şimdi gözler, İsrail gemilerinin hareketi ve yardım filosunun Gazze'ye varış zamanında.