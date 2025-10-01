SUMUD FİLOSU SON DURUM 1 EKİM 2025: Alarm verildi! Sumud Filosu şu an nerede, Gazze’ye ne zaman ulaşacak?

Uluslararası destekle Gazze'ye insani yardım taşıyan Global Sumud Filosu, Akdeniz'de yoluna devam ediyor. Dünyanın dört bir yanında milyonların takip ettiği filo, İsrail gemilerinin yaklaşmasıyla yeni bir kritik dönemece girdi. Peki, Sumud Filosu nerede, Gazze kıyılarına ne zaman ulaşacak? İşte, son dakika gelişmeleri...
Global Sumud Filosu, Akdeniz'de ilerleyerek Gazze'ye yönelik insani yardım taşıma görevine devam ederken, tehlike işaretleri yükseldi. Filoya yönelik saldırı alarmı verilirken, İsrail'e ait 12 savaş gemisinin filosu takip ettiği belirtiliyor.
Şu anda dünya genelinde milyonların canlı olarak izlediği filonun anlık rotası, hızı ve tahmini varış süresi kamuoyuyla paylaşılıyor. Ancak son gelişme, bölgedeki gerginliği keskinleştiriyor: Sumud Filosu'nun rotasına yaklaşan savaş gemileri, operasyon güvenliği açısından büyük bir tehdit teşkil ediyor.
Sumud Filosu'ndaki Türk Aktivist Muhammed Fatih, A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Birkaç saat içinde saldırı olabilir. Görünen o ki, önümüzde bizleri bekleyen ciddi bir tehlike var. Bizler, yardım götürmek ve ihtiyaç sahiplerine destek sağlamak için bir araya gelmiş bir topluluğuz ve gerektiğinde karşılık vermeye hazırız." dedi. Öte yandan Türk Aktivistler, Sumud Filosu'na müdahalenin başladığını bildirdi.
Türk Aktvist Emin Aydın ise 12 İsrail gemisinin 10 mil kadar yaklaştığı gemiye 10 dakika uzaklıkta olduğunu açıkladı. Aydın, "Yaklaşık 10 dk önce 6 mil açığımızda bekleyen 14-15 tane İsrail gemisi olduğunun haberini aldık. Bu benden aldığınız son mesaj olabilir. Bir müdahele bekliyoruz. Eğer bir müdahale olmazsa inşallah yarın Gazze kıyılarında olacağız" dedi.
Öte yandan Türk Aktivistler, A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada, İsrail gemilerinin Sumud Filosu'na müdahale etmeye başladığını bildirdi.
Onlarca gemiden oluşan Küresel Sumud Filosu, günlerdir Gazze'ye doğru yol alıyor. Filoda özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok miktarda insani yardım bulunuyor. Bu, bugüne kadar Gazze'ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.
Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü.