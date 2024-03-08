Sunay Karamık: Türkiye’nin gücü kadınların gücüdür

Milletvekili Sunay Karamık, "Kadınlara hak ettiği değerin verilmesi sadece tek bir güne indirgenemez. Aksi halde, 8 Mart'ta yapılan tüm etkinlikler, söylenen güzel sözler, yarım ve eksik kalmaya mahkumdur. Gazze'deki vahşet karşısında uluslararası kuruluşlar hiçbir somut adım atmıyor, her gün vahşet, soykırım, insan hakları ihlalleri yaşanırken, tüm dünyada coğrafya ve sınır tanımaksızın şiddete karşı duyarlılığı artırmamız gerekmektedir" diye konuştu.

"Türkiye'nin gücü kadınların gücüdür" diyen Karamık, mesajında şu satırlara yer verdi: "Kadınların karar alıcı mekanizmalarda yer almaları, ekonomik ve ticari hayata daha etkin katılımları için birçok teşvik, destek ve projeler yürütüyoruz. Kadınlarla ilgili hizmetlerimizin çıkış noktasını, kadınların güçlendirilmesini, kadının statüsünün yükseltilmesi ve toplumun içinde kadının hak ettiği refah payına erişmesi oluşturuyor. Mutlu, öz güvenli ve güçlü kadın, güçlü ve müreffeh bir toplum demektir. Güçlü kadın güçlü Türkiye demektir. Güçlü kadın, dünyada barış demektir. Gazze'deki kadınların acısını yüreğimizde hissederken 8 Mart Dünya Kadınlar günümüz kutlu olsun demek zor geliyor."