Süper Lig puan durumu 2025-2026: 10. haftanın en kritik sonuçları ve 11. hafta maçları neler?

Giriş Tarihi: 27.10.2025 23:15

Trendyol Süper Lig'de 10. hafta, futbolseverlere büyük heyecan yaşatan maçlarla tamamlandı. Sezonun en kritik haftalarından birini geride bırakan devler, zirve yarışında puanları birbirine yaklaştırdı. Galatasaray, aldığı galibiyetle liderliğini sürdürürken, Trabzonspor ve Fenerbahçe zirveyi takibini sürdürdü. Peki ligde son puan durumu nasıl şekillendi, 11. haftada hangi maçlar var? İşte 27 Ekim 2025 tarihi itibarıyla Süper Lig'in güncel puan tablosu ve detaylar.

Trendyol Süper Lig'de nefes kesen 10. hafta, dev takımların kritik puanlar topladığı mücadelelerle sona erdi. Galatasaray, Göztepe karşısında 3-1 galip gelerek 28 puanla zirvedeki yerini korudu. Hafta sonunun en farklı galibiyetlerinden birini elde eden Fenerbahçe, Gaziantep FK deplasmanından 4-0'lık skorla dönerek 22 puana yükseldi ve zirve takibini sürdürdü. Trabzonspor ise Eyüpspor'u 2-0 yenerek 23 puanla ikinci sıraya yerleşti.

SÜPER LİG PUAN DURUMU 2025-2026

10. HAFTANIN EN KRİTİK SONUÇLARI

Galatasaray 3-1 Göztepe: Lider, 1-0 geriye düştüğü maçta geri dönerek kritik bir galibiyet aldı ve namağlup serisini sürdürdü.

Gaziantep FK 0-4 Fenerbahçe: Sarı-Lacivertliler, deplasmanda aldığı farklı galibiyetle hem moral buldu hem de zirveye bir adım daha yaklaştı.

Kasımpaşa 1-1 Beşiktaş: Beşiktaş, deplasmanda puan kaybederek zirve ile arasındaki farkın açılmasına engel olamadı.

Süper Lig'de 11. hafta, zirveyi doğrudan etkileyecek iki büyük derbiye sahne olacak.

Lider Galatasaray (28 Puan), 1 Kasım Cumartesi günü en yakın takipçisi Trabzonspor'u (23 Puan) konuk edecek.

2 Kasım Pazar günü ise Beşiktaş ile Fenerbahçe dev derbide karşı karşıya gelecek.

