Süper Lig puan durumu 2025-2026: 10. haftanın en kritik sonuçları ve 11. hafta maçları neler?

Trendyol Süper Lig'de nefes kesen 10. hafta, dev takımların kritik puanlar topladığı mücadelelerle sona erdi. Galatasaray, Göztepe karşısında 3-1 galip gelerek 28 puanla zirvedeki yerini korudu. Hafta sonunun en farklı galibiyetlerinden birini elde eden Fenerbahçe, Gaziantep FK deplasmanından 4-0'lık skorla dönerek 22 puana yükseldi ve zirve takibini sürdürdü. Trabzonspor ise Eyüpspor'u 2-0 yenerek 23 puanla ikinci sıraya yerleşti.
Galatasaray 3-1 Göztepe: Lider, 1-0 geriye düştüğü maçta geri dönerek kritik bir galibiyet aldı ve namağlup serisini sürdürdü.
Gaziantep FK 0-4 Fenerbahçe: Sarı-Lacivertliler, deplasmanda aldığı farklı galibiyetle hem moral buldu hem de zirveye bir adım daha yaklaştı.
Kasımpaşa 1-1 Beşiktaş: Beşiktaş, deplasmanda puan kaybederek zirve ile arasındaki farkın açılmasına engel olamadı.