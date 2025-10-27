Süper Lig puan durumu 2025-2026: 10. haftanın en kritik sonuçları ve 11. hafta maçları neler?

10. HAFTANIN EN KRİTİK SONUÇLARI

Galatasaray 3-1 Göztepe: Lider, 1-0 geriye düştüğü maçta geri dönerek kritik bir galibiyet aldı ve namağlup serisini sürdürdü.

Gaziantep FK 0-4 Fenerbahçe: Sarı-Lacivertliler, deplasmanda aldığı farklı galibiyetle hem moral buldu hem de zirveye bir adım daha yaklaştı.

Kasımpaşa 1-1 Beşiktaş: Beşiktaş, deplasmanda puan kaybederek zirve ile arasındaki farkın açılmasına engel olamadı.