Giriş Tarihi: 11.12.2025 20:15

Süper Loto sonuçları 11 Aralık 2025 kazandıran numaralar: MPİ Online Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı

11 Aralık 2025 Süper Loto sonuçları, çekiliş saatinin yaklaşmasıyla birlikte en çok aranan konular arasına girdi. 33.7 milyon TL’lik büyük ikramiyenin sahibini bulup bulmayacağı merak edilirken, canlı yayında açıklanacak numaralar için geri sayım başladı. İşte Süper Loto sonuçları ve bilet sorgulama bağlantısı…

Şans oyunu tutkunları 11 Aralık Süper Loto çekilişine odaklandı. Milli Piyango'nun canlı yayınla açıklayacağı çekilişte 33 milyon 715 bin TL'lik dev ikramiye sahibini arıyor. Çekiliş saatinin yaklaşmasıyla birlikte Süper Loto sonuç aramaları hız kazandı. İşte sonuç ekranı ve merak edilen bilgiler…

11 ARALIK 2025 SÜPER LOTO SONUÇLARI

Haftanın üç günü gerçekleşen Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşiyor.

Kazandıran numaralar MP TV canlı yayın ekranlarına yansıyor:

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur.

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

