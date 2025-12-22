SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI YAYINDA: MPİ Online 21 Aralık 2025 Süper Loto kazanan numaralar belli oldu!

Bu hafta en fazla merak edilen başlıklardan biri Süper Loto sonuçları oldu. 21 Aralık Pazar günü gerçekleştirilen çekilişte çıkan şanslı numaralar ve ikramiye dağılımı, oyun severler tarafından yakından takip ediliyor. Çekilişin tamamlanmasının ardından birçok kişi, sonuçların açıklanıp açıklanmadığını öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor.Peki, 21 Aralık Pazar Süper Loto sonuçları açıklandı mı?
21 Aralık 2025 Süper Loto sonuçları MPİ canlı yayın ekranından gerçekleşti.
21 Aralık 2025 Süper Loto kazandıran numaraları:
9 11 12 21 32 34
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur.
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.