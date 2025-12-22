Haberler Yaşam Haberleri SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI YAYINDA: MPİ Online 21 Aralık 2025 Süper Loto kazanan numaralar belli oldu!
Giriş Tarihi: 22.12.2025 07:31

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI YAYINDA: MPİ Online 21 Aralık 2025 Süper Loto kazanan numaralar belli oldu!

Şans oyunları tutkunlarının yakından takip ettiği Süper Loto çekilişinde heyecan dorukta. Büyük ikramiyenin hayalini kuran binlerce kişi, 21 Aralık Pazar günü yapılan çekilişin ardından sonuçları öğrenmek için araştırmalarını hızlandırdı. Kuponlarını kontrol eden vatandaşlar, kazanan numaraların açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor.Peki, 21 Aralık Pazar Süper Loto sonuçları belli oldu mu?

Peki, 21 Aralık Pazar Süper Loto sonuçları açıklandı mı?

21 ARALIK SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

21 Aralık 2025 Süper Loto sonuçları MPİ canlı yayın ekranından gerçekleşti.

21 Aralık 2025 Süper Loto kazandıran numaraları:

9 11 12 21 32 34

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ | CANLI

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur.

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

