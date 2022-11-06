Süper Loto sonuçları SORGULA: Milli Piyango Online ile 6 Kasım Süper Loto sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı yayınında şanslı numaralarla belirlenen "Süper Loto sonuçları" bugün bir kez daha çekilerek 175 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiyenin sahibi aranacak. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online üzerinden ya da MPİ bayilerinin yolunu tutarak 6 Kasım Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorularına yanıt aranıyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (6 KASIM)

Milli Piyango Online ile 6 Kasım Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası ve kazandıran numaralar şöyle;