Süper Loto sonuçları SORGULAMA: Milli Piyango Online ile 13 Kasım Süper Loto sonuçları BELLİ OLDU! MPİ bilet sorgulama sayfası

Milli Piyango Online ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaralarla belirlenen "Süper Loto sonuçları" bugün bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere duyuruldu. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online üzerinden kupon dolduranlar ve kazandıran numaralarla Süper Loto sonuçları sorgulama yapmak isteyenler 13 Kasım Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt arıyor.
Milli Piyango Online ile 13 Kasım Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası ve bugünün kazandıran numaraları şöyle;
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.