Giriş Tarihi: 15.12.2025 01:18

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto çekilişinin ardından sonuçlar merak konusu oldu. 14 Aralık 2025 tarihli çekilişe katılanlar, kazanan numaraların açıklanıp açıklanmadığını ve bilet sorgulama işlemlerini araştırıyor. Süper Loto sonuçları, MP bilet sorgula ekranı üzerinden kontrol edilebiliyor.

Süper Loto'da büyük ikramiye heyecanı sona erdi. 14 Aralık 2025 çekilişinin ardından kupon sahipleri, sonuçlara ulaşmak için Milli Piyango bilet sorgulama ekranına yöneldi. Süper Loto sonuçlarına ilişkin son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor.

14 ARALIK 2025 SÜPER LOTO SONUÇLARI

Haftanın üç günü gerçekleşen Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşiyor.

Kazandıran numaralar MP TV canlı yayın ekranlarına yansıyor:

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 20 TL'dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Süper Loto sonuçları TIKLA-SORGULA! 14 Aralık 2025 MPİ Milli Piyango Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı
