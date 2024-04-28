Şüpheli kocaya müebbet talebi

İstanbul Ümraniye'de Mart 2022'de evinin balkondan düşerek yaşamını yitiren 3 çocuk annesi Ece Kılıçaslan Acar'ın (29) ölümüne ilişkin eşi Erol Acar'a (34) açılan davanın detaylarına SABAH ulaştı.İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre, Ece Kılıçaslan Acar'ın anne ve babasının ifadesinde, 10 yıllık eşi tarafından şiddet, aşağılama ve tehdide maruz kalarak daha önce şikâyetçi olduğunu söylemeleri üzerine soruşturma genişletildi.Erol Acar ifadesinde, mutfaktan tencere sesi geldiğini, eşine seslendiğinde cevap alamadığını, daha sonra mutfağa gittiğini, eşinin orada olmaması üzerine balkondan baktığında eşinin aşağıya düştüğünü gördüğünü söyledi. "Olayla ilgim yok" diyen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.Çiftin 9 yaşındaki kızı ilk ifadesinde tartışma sesi duymadığını belirtse de yeniden alınan ifadede ailesinin tartıştığını, önceleri babasının annesini dövdüğünü anlattı. Olaya ilişkin dinlenen diğer aile fertleri ise genç kadının eşinin kendisine bir şey yapmasından korktuğu için boşanmadığını söylediğini aktardı.Savcılık, Ece Kılıçaslan Acar'ın eşi hakkında 2 ayrı şikâyetinin olduğunu kaydetti. Acar'ın intihar düşüncesine sahip olduğu yönünde bir iddianın bulunmadığını belirten savcılık, şüphelinin kanında uyuşturucu madde tespit edildiğini de belirledi."Tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde şüphelinin eşini 3. kattaki evlerinin balkonundan attığı yönünde yeterli şüphe oluştu" dedi. Şüpheli Erol Acar hakkında "Eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi.