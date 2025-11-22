Sur canisini öven alçak paylaşımlarda bulunmuşlardı: Tutuklandılar!

Fatih'te surlarda Semih Çelik tarafından öldürülen İkbal Uzuner'in mezarı başında uygunsuz hareketlerde bulunulmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.
Soruşturma kapsamında şahısların İkbal Uzuner'i ve Ayşenur Halil'i katleden Semih Çelik'in sesini kullanarak paylaşım yaptıkları, ardından maktul İkbal Uzuner'in mezarında uygunsuz pozlar vererek dalga geçtikleri belirlenerek İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce çalışma başlatılmıştı.
3 KİŞİ TUTUKLANDI
Olaya ilişkin yakalanan 4 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından "ölen kişinin hatırasına hakaret" suçundan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği tarafından suça sürüklenen 3 çocuk tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 kişinin ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.
İKBAL VE AYŞENUR'UN ÖLÜMÜ
İstanbul Fatih Edirnekapı'da 4 Ekim günü 19 yaşındaki Semih Çelik isimli cani kan donduran cinayetlere imza atmıştı. 19 yaşındaki İkbal Uzuner'i vahşice katleden ve ardından boğazına ip geçiren katil zanlısı, surlardan atlayarak intihar etmişti.
Katil zanlısı, bu cinayetten önce de Eyüp'teki kendi evinde kız arkadaşı 19 yaşındaki Ayşenur Halil'i boğazını keserek öldürdüğü ortaya çıkmıştı.