Sürekli makyaj yaşlandırıyor

Son dönemde cildi güzelleştirmek amacıyla kulaktan dolma çeşitli yöntemlere başvuruluyor. Kolajen takviyeleri, gereğinden fazla vitaminler alınıyor. Bilimden uzak yöntemlerin tercih edilmemesi gerektiğine dikkat çeken Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Pelin Koçyiğit, "Kolajenin derideki etkinliğine dair araştırma bulunmuyor" dedi. Cilt güzelliğine yönelik ipuçları veren Koçyiğit, "Cildi güzelleştiren mucizevi krem yok. Yüzümüzü doğru ürünlerle temizleyeceğiz. Makyajlı uyumayacağız. Yoğun nem sağlayan, antioksidan etki yapan kremler kullanacağız. İyi bir nemlendirme ve güneş koruyucu her yaşta gerekli. Onun yanında ultraviyole ışınından uzak duracağız, sigara içmeyeceğiz, stres ve uykusuzluk çekmeyeceğiz. Saydığım faktörlerin hepsinin deri üzerinde negatif etkiler var. Erken yaşlanmak istemiyorsanız bunlara önem göstermelisiniz" ifadesini kullandı.