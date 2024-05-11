Suruç’ta otomobil devrildi... 1 ölü, 7 yaralı

Kaza, Suruç- Akçakale yolu Büyükziyaret Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Kadir Aktaşoğlu idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu takla atarak devrildi.

Kazada sürücü baba Kadir (39), Anne Zeliha (36) çocukları Ruken (14), Ecrin (13) İlayda (11), Hiranur (9), Mahmut (7) ve İsmail Aktaşoğlu (3) yaralandı.

Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve Jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Ecrin Aktaşoğlu, acil serviste yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Durumu ağır olan yaralılar Şanlıurfa'daki hastanelerde sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.