Sürücülerin dikkatine! Sahte trafik cezası tuzağı yayılıyor... "Ehliyetiniz askıya alınacak" diyerek bilgileri çalıyorlar

"24 SAAT İÇİNDE ÖDEME YAPIN" BASKISI

Dolandırıcıların hazırladığı e-postalarda vatandaşın paniğe kapılması için özellikle korku ve aciliyet duygusu ön plana çıkarılıyor. "Ödeme 24 saat içerisinde yapılmazsa ehliyetiniz süresiz olarak askıya alınacaktır" gibi ifadeler kullanılarak vatandaşın düşünmeden işlem yapması hedefleniyor.

Mesajların inandırıcılığını artırmak amacıyla "TC-2026-081" benzeri sahte referans numaraları ve "2.200 TL" gibi belirli ceza tutarları da kullanılıyor. Böylece vatandaşın karşısındaki bildirimin gerçek bir resmi yazışma olduğuna inanması amaçlanıyor.

SAHTE ÖDEME SAYFASINA YÖNLENDİRİYORLAR

Oltalama yönteminin en kritik aşamasını ise e-postalarda yer alan bağlantılar oluşturuyor. Sahte bildirim içerisindeki "cezayı öde" veya benzeri butonlara tıklayan kullanıcılar, resmi kurumların internet sitelerini taklit eden sahte ödeme sayfalarına yönlendirilebiliyor.

Bu sayfalarda kredi kartı numarası, son kullanma tarihi, CVV kodu ve çeşitli kişisel bilgilerin girilmesi istenebiliyor. Böylece vatandaş trafik cezasını ödediğini düşünürken finansal bilgilerini doğrudan dolandırıcılara teslim edebiliyor.