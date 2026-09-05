Sürücülerin dikkatine! Sahte trafik cezası tuzağı yayılıyor... "Ehliyetiniz askıya alınacak" diyerek bilgileri çalıyorlar

Son dönemde vatandaşları hedef alan siber dolandırıcılık yöntemlerine bir yenisi daha eklendi. Dolandırıcılar, resmi bir kurumdan gönderilmiş izlenimi veren sahte e-postalarla sürücüleri trafik cezası üzerinden tuzağa düşürmeye çalışıyor.
Gönderilen mesajlarda "Trafik İhlalleri Dairesi" gibi resmi bir kurum adı kullanılırken, vatandaşlara 3 aydan uzun süredir ödenmemiş trafik cezası bulunduğu iddia ediliyor. Mesajlarda ayrıca belirli bir süre içerisinde ödeme yapılmaması halinde ehliyetin süresiz olarak askıya alınacağı yönünde tehditkâr ifadeler yer alıyor.
"24 SAAT İÇİNDE ÖDEME YAPIN" BASKISI
Dolandırıcıların hazırladığı e-postalarda vatandaşın paniğe kapılması için özellikle korku ve aciliyet duygusu ön plana çıkarılıyor. "Ödeme 24 saat içerisinde yapılmazsa ehliyetiniz süresiz olarak askıya alınacaktır" gibi ifadeler kullanılarak vatandaşın düşünmeden işlem yapması hedefleniyor.
Mesajların inandırıcılığını artırmak amacıyla "TC-2026-081" benzeri sahte referans numaraları ve "2.200 TL" gibi belirli ceza tutarları da kullanılıyor. Böylece vatandaşın karşısındaki bildirimin gerçek bir resmi yazışma olduğuna inanması amaçlanıyor.
SAHTE ÖDEME SAYFASINA YÖNLENDİRİYORLAR
Oltalama yönteminin en kritik aşamasını ise e-postalarda yer alan bağlantılar oluşturuyor. Sahte bildirim içerisindeki "cezayı öde" veya benzeri butonlara tıklayan kullanıcılar, resmi kurumların internet sitelerini taklit eden sahte ödeme sayfalarına yönlendirilebiliyor.
Bu sayfalarda kredi kartı numarası, son kullanma tarihi, CVV kodu ve çeşitli kişisel bilgilerin girilmesi istenebiliyor. Böylece vatandaş trafik cezasını ödediğini düşünürken finansal bilgilerini doğrudan dolandırıcılara teslim edebiliyor.
Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık
"AMAÇ VATANDAŞIN PANİKLE HAREKET ETMESİNİ SAĞLAMAK"
Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, bu tür saldırılarda dolandırıcıların öncelikli hedefinin vatandaşın karar verme süresini kısaltmak olduğunu belirtti.
Kırık, "Burada kullanılan yöntem klasik bir oltalama saldırısının trafik cezası teması üzerinden uygulanması. Dolandırıcılar vatandaşın gerçek bir trafik cezası olabileceği endişesinden yararlanıyor. Ardından '24 saat içerisinde ödeme yapmazsanız ehliyetiniz askıya alınacak' gibi ifadelerle kişiyi hızlı hareket etmeye zorluyor" dedi.
Sahte e-postalarda kullanılan kurum isimleri, referans numaraları ve ceza tutarlarının da güven oluşturmak amacıyla hazırlandığını belirten Kırık, "Bir mesajın içerisinde resmi terminoloji veya referans numarası bulunması onun gerçek olduğu anlamına gelmez. Kullanıcıların mesajın içeriğinden çok, işlemi hangi kanal üzerinden gerçekleştirdiğine dikkat etmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.
GERÇEK TRAFİK CEZASI NEREDEN SORGULANIR?
Vatandaşların kendilerine gelen bir e-postanın gerçek olup olmadığını anlamak için mesaj içerisindeki bağlantılara tıklamasına gerek bulunmuyor. Gerçek trafik cezası olup olmadığını öğrenmek isteyen sürücüler, resmi dijital kanallara doğrudan giriş yaparak sorgulama gerçekleştirebiliyor.
Trafik cezası ve araçla ilgili resmi sorgulamalar e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabiliyor. Vatandaşlar e-Devlet'e kendi cihazlarından doğrudan giriş yaparak Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ilgili hizmetleri üzerinden trafik cezası bilgilerini kontrol edebiliyor.
Bunun yanı sıra Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi dijital hizmetleri üzerinden de trafik para cezalarına ilişkin borç ve ödeme bilgileri kontrol edilebiliyor.
Prof. Dr. Ali Murat Kırık, özellikle e-posta içerisinde bulunan bağlantılar yerine resmi internet adreslerinin doğrudan tarayıcıya yazılmasını önerdi.
Kırık, "Vatandaşlarımız kendilerine gelen e-postada trafik cezası bulunduğu belirtiliyorsa öncelikle mesajdaki linke tıklamamalı. Gerçekten bir ceza olup olmadığını e-Devlet veya Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi kanalları üzerinden kendisi kontrol etmeli. En güvenli yöntem, resmi platforma e-postadaki bağlantı üzerinden değil, doğrudan giriş yapmaktır" diye konuştu.
"E-POSTA GELDİYSE LİNKE TIKLAMAYIN"
Prof. Dr. Ali Murat Kırık, vatandaşların bu tür e-postalarda özellikle bağlantı ve ek dosyalara karşı dikkatli olması gerektiğini belirtti.
Kırık, "Vatandaşlarımız kendilerine gelen e-postada trafik cezası bulunduğu belirtiliyorsa kesinlikle mesaj içerisindeki bağlantıya tıklamamalı. E-postada yer alan dosyalar da indirilmemeli. Öncelikle gerçekten bir trafik cezası olup olmadığı resmi kanallardan kontrol edilmeli" dedi.
Gerçek trafik cezasının e-Devlet Kapısı üzerinden Emniyet Genel Müdürlüğü'nün "Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama" veya "Sürücü Belgesi ve Şahıslara Yazılan Ceza Sorgulama" hizmetlerinden kontrol edilebildiğini belirten Kırık, ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi kanalları üzerinden de trafik para cezalarının sorgulanabildiğini ifade etti.
Kırık, "Burada en önemli nokta, e-postada verilen linki kullanmamak. Vatandaş kendi tarayıcısından e-Devlet'e veya Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi dijital hizmetlerine girerek sorgulama yapmalı. Eğer gerçekten bir ceza varsa bu resmi sistemlerde görülebilir. Dolandırıcıların gönderdiği e-postadaki ödeme ekranına kredi kartı veya kişisel bilgi girilmemeli" diye konuştu.
Prof. Dr. Ali Murat Kırık, sahte mesajların özellikle "ehliyetiniz iptal edilecek", "24 saat içinde ödeme yapın" veya "yasal işlem başlatılacak" gibi ifadelerle vatandaş üzerinde baskı kurmaya çalıştığını belirterek, "Siber dolandırıcılıklarda amaç kişiye düşünme fırsatı vermeden işlem yaptırmak. Bu nedenle aciliyet içeren her mesajın doğruluğu bağımsız bir kanaldan kontrol edilmeli" ifadelerini kullandı.
Gerçek bir trafik cezası bulunup bulunmadığını öğrenmek isteyen sürücülerin, kendilerine gelen e-postaya güvenmek yerine e-Devlet Kapısı ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi dijital hizmetlerine doğrudan giriş yaparak sorgulama yapması gerekiyor.