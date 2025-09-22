Sürücülerin ihmali cana mal oldu: Şoförlere hapis cezası verildi

İstanbul Eyüpsultan Odayeri Mahallesi Edirne istikametinde geçtiğimiz yıl şüpheli Murat Ö. (45) idaresindeki çekici ile şüpheli Osman Ç.'nin (50) kullandığı otobüs çarpışması sonucu meydana gelen kazada otobüste bulunan 17 kişi yaralanırken Halit A. (28) ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olaya ilişkin kaza tespit tutanağında şüpheli Murat Ö.'nün taşıt yolu üzerinde park etme ve duraklama kuralını ihlal ettiği yer aldı. Diğer şüpheli Osman Ç.'nin ise aracın yük, teknik özelliği, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uymadığını belirledi. Otobüste yaralanan yolcular ve hayatını kaybeden Halit A.'nın eşi Tuğba A.(30) şüphelilerden şikâyetçi oldu. Şüpheliler Emniyet'teki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

10 YIL HAPİSLERİ İSTENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili soruşturma tamamlanarak dava açıldı. Hazırlanan iddianamede şüpheliler Murat Ö. ve Osman Ç.'nin 'taksiler ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçlarından 10 yıl hapisleri istendi. Maktul Halit'in yapılan ölü muayenesinde travmaya bağlı büyük damar yaralanmasıyla gelişen dış kanama sonucu meydana geldiği tespit edildi. Dava açılması için şüpheliler hakkında yeterli delilin bulunduğu aktarıldı.

CEZALARI BELLİ OLDU

Mahkeme geçtiğimiz temmuz ayında İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada şüpheliler Osman Ç. ve Murat Ö. hazır edildi. Duruşmaya, yaralanan 17 vatandaş, vefat eden Halit A.'nın eşi Tuğba A. katıldı. Yapılan savunmaların ardından dosya mahkeme heyeti tarafından karara bağlandı. Sanık Murat Ö., 4 yıl 2 ay diğer sanık Osman Ç. de 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.