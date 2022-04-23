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Giriş Tarihi: 23.4.2022 19:24 Son Güncelleme: 23.4.2022 19:36

Sürücüyü döven magandalar tutuklandı!

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Sürücüyü döven magandalar tutuklandı!

Büyükçekmece'de ailesi ile yolda seyir halindeyken yol verme maselesi nedeniyle Hasan  Ş.’yi eşinin ve çocuğunun gözü önünde öldüresiye darp eden E.D. ile Y.E. kasten yaralama,  hakaret ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarından tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Magandalar Hasan Ş.'yi darp ettikten sonra gözaltına alınıp Büyükçekmece 1. Sulh Ceza Hâkimliğine çıkarıldı.

Hasan Ş.'nin ifadesinde, Büyükçekmece'de aracıyla seyir halindeyken başka bir sürücünün tehlikeli şekilde araç kullandığını, önüne geçerek aniden fren yapması sonucu arkadan vurduğunu, bu sebeple diğer araçta bulunan iki kişiyle aralarında tartışma çıktığını ve bu iki kişinin kendisini darp ettiğini söyledi.

Hasan Ş.'yi eşinin ve çocuğunun gözü önünde öldüresiye darp eden E.D. ile Y.E. kasten yaralama, hakaret ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarından tutuklanıp cezaevine gönderildiler.

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Sürücüyü döven magandalar tutuklandı!
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