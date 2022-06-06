Survivor eleme adayı bu akşam ekranlara gelen yeni bölüm ile sorgulanıyor. Haftanın dördüncü dokunulmazlık oyununda yarışan yarışmacılar eksilmemek için mücadele verdi. Bu noktada "6 Haziran Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım aldı?" Soruları yanıt aramaya başladı. Dördüncü isimin de potaya girmesiyle heyecanlı eleme için geri sayım başladı. Potadaki isimler Acun Ilıcalı tarafından tek tek sayılacak ve gergin bekleyiş başlayacak. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti? İşte o isim…
SON DAKİKA I SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Bu akşam ekranlara gelen Survivor All Star yeni bölümde haftanın dördüncü dokunulmazlık oyunu oynanıyor.
Mavi takım ve kırmızı takım arasında kıran kırana geçen mücadelenin ödülü deniz restoranında deniz mahsülleri olacak.
YENİ TAKIMLAR!
Survivor'da haftalık takım uygulaması başladı! En yüksek performanslıların takım kaptanı olduğu sistemde takımlar haftalık olarak belirlenecek. İşte bu haftanın güncel takımları:
KIRMIZI TAKIM
Adem
Anıl
Batuhan
Nisa
Evrim
MAVİ TAKIM
Nagihan
Ayşe
Atakan
Berkan
Ogeday
Hikmet
SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Son dokunulmazlık oyununda kaybeden takım Ünlüler oldu. Nisa, Anıl ve Batuhan pota rotasında oy alırken son eleme adayı Nisa oldu.
Bu akşam oyunun kaybedeni ise Ünlüler oldu. Kırmızı takım kendi adayını çıkaracak!
Henüz 4. Aday belli olmadı. Ancak haftanın adayları şöyle:
1. HİKMET
2. EVRİM
3. NİSA