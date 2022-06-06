Haberler Yaşam Haberleri Survivor All Star’da 4. eleme adayı kim oldu? Kıran kırana dokunulmazlık mücadelesi! 6 Haziran 2022 bu akşam Survivor kim elendi, kim gitti?
Giriş Tarihi: 6.6.2022 22:49 Son Güncelleme: 6.6.2022 23:05

Survivor All Star’da 4. eleme adayı kim oldu? Kıran kırana dokunulmazlık mücadelesi! 6 Haziran 2022 bu akşam Survivor kim elendi, kim gitti?

Survivor All Star’da 4. eleme adayı kim oldu? Kıran kırana dokunulmazlık mücadelesi! 6 Haziran 2022 bu akşam Survivor kim elendi, kim gitti?

Survivor All Star 2022 heyecanı devam ediyor. Her hafta bir bir adaya veda eden yarışmacıların ismi ada konseyinde çıkıyor. Bu hafta gerçekleşen ilk üç dokunulmazlık oyunu ardından bugün 4. Dokunulmazlık oyunu kazananı ve Survivor 4. Eleme adayı ortaya çıkıyor. Haftalık olarak belirlenmeye başlayan kırmızı takım ve mavi takım kıyasıya mücadele ediyor. Her yeni bölüm ardından “Survivor kim elendi, kim gitti?” sorusu yanıt arıyor. Peki, 6 Haziran 2022 yeni bölüm ile Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım aldı? İşte merak edilenler…

Survivor eleme adayı bu akşam ekranlara gelen yeni bölüm ile sorgulanıyor. Haftanın dördüncü dokunulmazlık oyununda yarışan yarışmacılar eksilmemek için mücadele verdi. Bu noktada "6 Haziran Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım aldı?" Soruları yanıt aramaya başladı. Dördüncü isimin de potaya girmesiyle heyecanlı eleme için geri sayım başladı. Potadaki isimler Acun Ilıcalı tarafından tek tek sayılacak ve gergin bekleyiş başlayacak. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti? İşte o isim…

SON DAKİKA I SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Bu akşam ekranlara gelen Survivor All Star yeni bölümde haftanın dördüncü dokunulmazlık oyunu oynanıyor.

Mavi takım ve kırmızı takım arasında kıran kırana geçen mücadelenin ödülü deniz restoranında deniz mahsülleri olacak.

Oyun bitti ve kazanan belli oldu!

İlk tur 8-4 skorla Gönüllülerin olmuştu.

Haftanın dördüncü dokunulmazlık oyununda kazanan Mavi Takım (Gönüllüler) oldu!

YENİ TAKIMLAR!

Survivor'da haftalık takım uygulaması başladı! En yüksek performanslıların takım kaptanı olduğu sistemde takımlar haftalık olarak belirlenecek. İşte bu haftanın güncel takımları:

KIRMIZI TAKIM

Adem

Anıl

Batuhan

Nisa

Evrim

MAVİ TAKIM

Nagihan

Ayşe

Atakan

Berkan

Ogeday

Hikmet

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Son dokunulmazlık oyununda kaybeden takım Ünlüler oldu. Nisa, Anıl ve Batuhan pota rotasında oy alırken son eleme adayı Nisa oldu.

Bu akşam oyunun kaybedeni ise Ünlüler oldu. Kırmızı takım kendi adayını çıkaracak!

Henüz 4. Aday belli olmadı. Ancak haftanın adayları şöyle:

1. HİKMET

2. EVRİM

3. NİSA

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Haftanın son dokunulmazlık oyunu bitti konsey bekleniyor. Ada konseyinde kaybeden takımın eleme adayı seçiminin ardından haftanın Survivor'a veda eden ismi belli olacak.

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Survivor All Star’da 4. eleme adayı kim oldu? Kıran kırana dokunulmazlık mücadelesi! 6 Haziran 2022 bu akşam Survivor kim elendi, kim gitti?
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