Survivor eleme adayı bu akşam ekranlara gelen yeni bölüm ile sorgulanıyor. Haftanın dördüncü dokunulmazlık oyununda yarışan yarışmacılar eksilmemek için mücadele verdi. Bu noktada "6 Haziran Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım aldı?" Soruları yanıt aramaya başladı. Dördüncü isimin de potaya girmesiyle heyecanlı eleme için geri sayım başladı. Potadaki isimler Acun Ilıcalı tarafından tek tek sayılacak ve gergin bekleyiş başlayacak. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti? İşte o isim…