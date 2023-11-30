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Giriş Tarihi: 30.11.2023 16:06

Susmak İle İlgili Sözler - Yazarlardan, Şairlerden Konuşmak ve Susmakla İlgili Sözler

Bir kişinin belli başlı durumlarda konuşmayı tercih etmeyip susmayı yeğlemesi olağandır. Susmakla ilgili sözlerin sıkça araştırılmasının temel sebebi ise bu kelimenin mecaz anlamıyla ilişkilidir. Yani tepki gösterilmeyen durumlarda susma eyleminin ne denli önem arz ettiğinin ifade edilmeye çalışıldığı görülür. Dolayısıyla yazarlardan, şairlerden konuşmak ve susmakla ilgili sözler sıralanmalı iken bu fiili içeren atasözlerine de örnek sunulmalıdır.

Susmak İle İlgili Sözler - Yazarlardan, Şairlerden Konuşmak ve Susmakla İlgili Sözler

Konuşmayı bitirmek, kesmek ve konuşmaktan kaçınmak gibi temel anlamları olan susmak fiili mecaz anlamda da kullanılır. Bu fiil sözcüğünün konuşmak eylemi ile karşıt anlamlı olduğu söylenebilir. Dolayısıyla günlük yaşamda susma eyleminin önemini anlatan popüler sözlerin de yaygın olarak kullanıldığı belirtilmelidir. Bu konuda araştırma yapanlara yazarlardan, şairlerden konuşmak ve susmakla ilgili sözler sıralanmalıdır.

Susmak İle İlgili Sözler

Susmak sözcüğü bir fiil iken Türk Dil Kurumu güncel sözlüğü kapsamında 4 ayrı tanımı bulunan ifadelerdendir. Bu ifadenin konuşmasını bitirmek, kesmek; konuşmaktan kaçınmak ve ses ya da gürültüyü kesmek, ses ve gürültü yapmamak gibi gerçek anlamlarıyla kullanılabildiği bilinir. Buna ek olarak susmak sözcüğü etkisini göstermemek, tepki göstermemek şeklinde mecaz anlamda da kullanılan bir fiildir.

Dolayısıyla bu fiil sözcüğünün günlük yaşamda hem gerçek hem de mecaz anlamı ile farklı bağlamlarda cümle içinde kullanıldığı söylenebilir. Susmak ile ilgili ünlü sözler ise genellikle bu sözcüğün mecaz anlamıyla kullanıldığı ifadeleri içerir. Bu bağlamda ilk olarak dilimize yerleşen susmak ile ilgili atasözleri şu şekilde sıralanabilir:

  1. Söz gümüşse sükut altındır. (Bu atasözü konuşmak kadar sessiz kalmanın da önemli anlamlar ifade ettiğini yansıtır.)
  2. Sükut ikramdan gelir. (Bu atasözü kişinin bir soru karşısında sessiz kaldığı durumlarda genellikle kabulleniş içerisine girdiğini ifade eder.)
  3. Söz büyüğün, sus küçüğün. (Bu atasözü yaşça büyük kişiler belli başlı konularda konuşma yaparken daha deneyimsiz olan küçük yaştaki bireylerin susup onları dinlemeleri gerektiğini temsil eder.)
  4. Üzerine laf düşmedikçe uyu. (Bu atasözü belirli durumlarda kişinin üzerine vazife olmayan konularda sessiz kalması gerektiğini yansıtır.)

Yazarlardan, Şairlerden Konuşmak ve Susmakla İlgili Sözler Nelerdir?

Susmak ve konuşmak fiilleri birbirleriyle karşıt anlamlı olan eylemleri temsil eder. Dolayısıyla susmak sözcüğünün mecaz veya gerçek anlamıyla kullanıldığı ünlü sözlerde konuşmak kelimesinin de yer aldığı görülebilir.

Nitekim yazarlar, ünlü düşünürler, şairler veya anonim kişiler tarafından söylenen susmakla ilgili sözlerde konuşmak kelimesine de yer verilerek karşıt anlam üzerinden pekiştirme yapılabilir. Bununla birlikte susmak sözcüğünün tek başına kullanıldığı popüler sözler de oldukça çeşitlidir. Bu bağlamda ünlü kişiler tarafından dile getirilen susmakla ilgili sözler listesi aşağıdaki gibi derlenebilir:

  • Susmak gece gibidir bazen en siyah renkleri bile örter. (Mehmet Deveci)
  • Var olmayan şeyleri dile getirmektense susmayı yeğlemek gerekir bazen... (Anonim)
  • Konuşmak yaradılıştan, susmak akıldan gelir. (Che Lehmann)
  • Eğer aklındaki düşüncelerden emin değilsen susmayı tercih etmen çok daha doğru olur. (Anonim)
  • Söylemediğim şeylerin hiçbiri, bana zarar vermedi. (Calvin Coleridge)
  • Zamanında sustuğum şeyler öyle bir birikti ki hepsinin ağırlığı yüreğime yansıdı. (Anonim)
  • Konuşmak iyidir, susmak daha iyidir, aşırıya kaçıldığında ikisi de fenadır. (La Fontaine)
  • Sevmediğim insanlarla lakırdı etmek yerine seninle beraber bir ömür susmayı tercih ederim. (Anonim)
  • Yeri gelecek tüm bu yaşadıklarına susacaksın ama bir gün sükut içerisindeki tavrın seni anlayanlara çığlık gibi gelecek! (Anonim)
  • Suskunluk hiçbir zaman ihanet etmeyen gerçek dosttur. (Konfüçyüs)
  • Cahil kimsenin yanında kitap gibi sessiz ol. (Mevlana)

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Susmak İle İlgili Sözler - Yazarlardan, Şairlerden Konuşmak ve Susmakla İlgili Sözler
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