Süt alerjisine genetik çözüm

nek sütünün içerdiği beta-laktoglobulin (BLG) proteini çocuklarda alerjik reaksiyonlara neden olabiliyor. Türkiye'de her yüz çocuktan birden fazlasında inek sütü alerjisi görülürken, vakaların yüzde 60'ından fazlasında BLG proteininin etkili olduğu biliniyor. Bu soruna çözüm arayan araştırmacılar, CRISPR-Cas9 teknolojisiyle BLG genini hedef alarak susturdu. Böylece süt alerjisine neden olan proteinin genetik düzeyde ortadan kaldırılması hedeflendi. Aksaray Üniversitesi ve Harran Üniversitesi öncülüğünde yürütülen TÜBİTAK destekli projeyle süt alerjeninden arındırılmış biri dişi biri erkek iki buzağı dünyaya getirildi.