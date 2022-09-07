Suudi Arabistan’dan Türk vatandaşlarına kapıda vize imkanı

Suudi Arabistan, turizm açılımı çerçevesinde uygulamaya koymuş olduğu 'Turistik Vize' ve 'Kapıda Vize' uygulamaları ile tüm dünyadan turistleri ağırlamaya hazırlanıyor.

Bu kapsamda ülkeye seyahat edecek ABD , İngiltere ve Schengen vizesi oturumu sahibi Türk vatandaşları da bu vizelerinin en az bir kez kullanılmış olması koşuluyla kapıda vize alarak ülkeye giriş yapabilecekler.

Toplam 49 ülke için aktif hale getirilen elektronik vize uygulaması ile bu ülkelerin vatandaşlarına internet ortamında vize alınabilecek.

THY'DEN HAFTADA 80 SEFER

Türk Hava Yolları'nın İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarından Cidde, Medine, Riyad ve Dammam olmak üzere haftada 80 sefer yaptığı Suudi Arabistan'ın turizm açılımı çerçevesinde uygulamaya koyduğu 'Turistik Vize' ve 'Kapıda Vize' uygulamasında yolcuların pasaportlarında geçerli Schengen, ABD ve İngiltere vizesi olanların bu vizelerinin en az bir kez kullanılmış ve pasaportlarının en az 6 ay geçerli olması gerekiyor.

Ayrıca ülkeye girişte sağlık sigortası satın alınması ve ülkede kalınacak süreyi kapsayacak şekilde otel rezervasyonu şartı da aranıyor. Yolcuların gidiş-dönüş uçak bileti alma şartının yanı sıra turistik vize 1 yıllık olup tek seferde maksimum kalış süresi 90 gün olacak. Ülkeye varışlarda alınacak olan vize ücretinin sigorta dahil 128 dolar olacağı öğrenildi.