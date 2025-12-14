Tacizci çifte 49’ar yıl istendi

Konya'nın Kulu ilçesindeki özel diş kliniğinin karıkoca olan müdürleri Hakan A. (48) ile Sebahat A.'nın (45), geçen haziranda mesai arkadaşları Z.M.'ye (29) cinsel saldırıda bulunduğu olayın soruşturması tamamlandı. Tutuklanan çift hakkında Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Z.M., "Eve gittiğimde enerji içeceği içtim. İlk başta fark etmedim ama sonra içinde alkol olduğunu anladım. Sarhoş olup kendimi kaybetmişim. Kendime geldiğimde yatak odasında çıplak haldeydim ve Hakan bana cinsel saldırıda bulunuyordu.

TEHDİT ETTİLER

Korktuğum için sesimi çıkartamadım. 40 dakika filan bu şekilde devam etti. 'Ağabey yapma, babam yaşındasın' dedim ama dinlemedi. Sebahat da dudaklarımdan öpüyordu. Bağırmamam için ağzımı kapattılar. Hakan gözüme yumruk attı. 'Seni öldürürüz, çıplakken videonu aldık, başkalarına yayarız' diye tehdit ettiler. Sebahat beni banyoda yıkadı. Evden çıkmama izin vermediler. Hakan, 'Biz Sebahat ile ilişkiye gireceğiz sen de izleyeceksin, izlemezsen öldürürüz' dedi. Hakan banyoya gittiğinde telefonumu alıp evden ayrıldım. Arkadaşlarımı arayıp durumu anlattım" ifadelerini kullandı. Adli Tıp raporunda, Z.M.'nin vücudunda Hakan'a ait spermler ve DNA örneklerine rastlandığı, genç kadının iç çamaşırlarında da Sebahat'a ait DNA profillerinin tespit edildiği belirtildi. İki şüpheli hakkında 'nitelikli cinsel saldırı', 'şantaj', 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'özel hayatın gizliliğini ihlal etmek', 'birden fazla kişi ile tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 49'ar yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.