Haberler Yaşam Haberleri TAG otoyolu küçük araç trafiğine açıldı
Giriş Tarihi: 26.1.2022 11:20 Son Güncelleme: 26.1.2022 11:30

TAG otoyolu küçük araç trafiğine açıldı

AA
TAG otoyolu küçük araç trafiğine açıldı

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda, Osmaniye'den Gaziantep yönüne küçük araçların geçişine izin verilmeye başlandı. Bölgede, otoyolun tamamen trafiğe açılması için çalışmalar sürüyor.

Sabah saatlerinde kar yağışı nedeniyle Osmaniye'den Gaziantep yönüne tüm araç geçişlerine kapatılan otoyolda, ekiplerce çalışma yürütüldü.

Otoyol, çalışmanın ardından kamyon, tır, çekici ve otobüs hariç diğer araçların geçişine açıldı. Bölgede, otoyolun tamamen trafiğe açılması için çalışmalar sürüyor.

BÜYÜK ARAÇLAR BEKLİYOR

Bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Osmaniye gişelerinde ağır vasıta araçların bekleyişi sürüyor. Gaziantep istikametine araçların geçişlerine polis ekiplerince izin verilmezken gişelerin girişinde oluşan uzun tır kuyruğu drone ile havadan görüntülendi.
Polis ekipleri Hatay ve Adana istikametine gidecek olan sürücülerin geçişlerine izin verirken Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yol açma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

FETÖ raporunda Sedef Kabaş detayı! FETÖ'nün maşası oldu
İmamoğlu'nun gittiği balıkçı, ziyareti doğruladı! Bazıları paylaşımlarını apar topar sildi...
Muay Thai hocasından iğrenç taciz! Kocası taciz etti eşi susturmak istedi
Enis Arıkan ve Ezgi Mola'nın kilo verme yöntemi duyanları şaşırttı! 16 kilodan böyle kurtuldular...
CHP'li Mehmet Bekaroğlu, Fatma Betül Sayan Kaya'dan özür diledi: Gerçekten utandım
Hırsızlık sandı gerçek sonradan ortaya çıktı! Gerçekten insanlık ölmemiş
Son dakika | CHP'deki rüşvet skandalında pes dedirten pişkinlik!
Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin canlı yayında analiz etti! “İBB tuz yerine kum verdi” iddiası
Ataşehir'de kepçe suya gömüldü! Operatörden acı haber
Başımız sağolsun Türk Yahudisi kardeşlerim!..
ARKADAŞINA GÖNDER
TAG otoyolu küçük araç trafiğine açıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA