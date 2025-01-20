Tahta Snowboard’dan dünya şampiyonluğuna uzanan yol

Erzurumlu milli snowboard sporcusu Ömer Faruk Keleşoğlu, babasının kendi imkanlarıyla yaptığı tahta snowboardla başladığı kariyerini, uluslararası başarılarla taçlandırmaya hazırlanıyor. 19 yaşındaki milli sporcu, bugüne kadar 6 kez Türkiye şampiyonu oldu ve Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF) 7. sırayı elde etti. Keleşoğlu, şimdi ise dünya çapında madalyalar kazanmayı hedefliyor.

Spora tahta snowboardla başladı

Snowboard sporuyla 4 yaşında tanışan Keleşoğlu, babası Ahmet Sefa Keleşoğlu'nun kendi imkanlarıyla yaptığı tahtadan snowboardla ilk kayışını gerçekleştirdi. Türkiye'de snowboardun henüz yaygın olmadığı o yıllarda, Ömer Faruk'a uygun bir board bulunamayınca babası tahta bir board yaparak oğlunu karla buluşturdu.

Milli sporcu o dönemi şu sözlerle anlattı: "Babama her şey için minnettarım. İlk boardum tahtadan yapılmıştı ve üzerine kışlık botlar monte edilmişti. Bu şekilde başladım ve her geçen gün kendimi geliştirdim. Aldığım eğitimler sayesinde 16 yaşında milli sporcu olmayı başardım."

Türkiye şampiyonlukları ve uluslararası arenada başarı

Türkiye Kayak Federasyonu'nun düzenlediği yarışmalarda 6 kez Türkiye şampiyonluğu kazanan Keleşoğlu, 2023'te İtalya'da düzenlenen Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde 70 sporcunun arasında 7. sırada yer aldı. Antrenmanlarına Erzurum Palandöken'de devam eden Keleşoğlu, yeni hedefinin dünya şampiyonasında madalya kazanmak olduğunu belirtti. Keleşoğlu, "Dünya çapında başarılı bir sporcu olmak istiyorum. Sabah erken saatlerde başladığım antrenmanlarımı gün boyu sürdürüyorum. Önümüzdeki dönemde Avusturya ve İtalya'da önemli yarışlar olacak. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum" dedi.

Babanın emeği ve vasiyeti

Ömer Faruk'un babası Ahmet Sefa Keleşoğlu, oğlunun spor kariyerindeki en büyük destekçilerinden biri oldu. Snowboard tahtasını kendi imkanlarıyla yapan Keleşoğlu, zamanla Ömer Faruk'un gelişimini destekleyen kişilerden hediye snowboard takımları aldıklarını dile getirdi. Ahmet Sefa Keleşoğlu, oğluna verdiği vasiyeti ise şöyle açıkladı: "Ömer'e hep destek oldum ve onun hayallerini gerçekleştirmesi için elimden geleni yaptım. Kendisine 'Ölürsem madalyanı mezar taşıma as.' dedim. Çünkü onun bu başarıyı elde edeceğine gönülden inanıyorum."

Hedef dünya şampiyonluğu

Ömer Faruk Keleşoğlu, snowboard sporunun zorlu bir branş olduğunu ancak bu sporu yaparken büyük keyif aldığını ifade ediyor. Gelecekte daha çok yarışta boy göstereceğini dile getiren genç sporcu, "Bu yılki hedefim dünya şampiyonasında başarılı olmak ve ülkemi madalya ile temsil etmek. Bu gurur benim için her şeyden daha önemli" diye konuştu.

Ömer Faruk, babasının hayallerini de gerçekleştirmek için Palandöken'deki yoğun antrenman programıyla çalışmalarını sürdürüyor.