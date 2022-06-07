TAKDİR TEŞEKKÜR BELGESİ HESAPLAMA 2022: 4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf takdir ve teşekkür belgesi hesaplama nasıl yapılır, karne not ortalaması nasıl hesaplanır?

Okullarda yaz tatili öncesi sona yaklaşılırken öte yandan takdir teşekkür hesaplama ekranı binlerce öğrencinin gündemine geldi. Dönem boyunca ortalamalarını yüksek tutmak için yoğun bir tempoyla derslerine çalışan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 2021-2022 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde belge alıp alamayacaklarını merak ediyor. Bu noktada ise "4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf takdir ve teşekkür belgesi hesaplama nasıl yapılır, karne not ortalaması nasıl hesaplanır?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 2021-2022 e okul ile takdir ve teşekkür belgesi ve karne ortalaması hesaplama ekranı...

Ülke genelinde şimdiden okulları karne heyecanı sardı. Binlerce öğrenci karne not ortalaması ile takdir teşekkür hesaplama ekranı üzerinden bu dönem belge alıp alamayacaklarını sorguluyor. E-Okul üzerinden duyurulan ders notlarıyla artık karneler de netleşmeye başladı. Hal böyleyken "4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf takdir ve teşekkür belgesi hesaplama nasıl yapılır, karne not ortalaması nasıl hesaplanır?" soruları ilkokul ortaokul ve lise öğrencilerinin gündeminde. Bilindiği gibi 4. Sınıftan lise son sınıfa kadar öğrencilere belirli bir not ortalaması şartıyla takdir ve teşekkür belgesi veriliyor.

TAKDİR TEŞEKKÜR BELGESİ (KARNE NOT ORTALAMASI) HESAPLAMA!

Öğrenciler, yaz tatili için geri sayımını sürdürürken MEB E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi giriş ekranı üzerinde de karne notlarını öğrenmeye başladı. Son sınavların sonuçlarıyla beraber dönem sonunda karnelerini alacak öğrenciler takdir teşekkür belgesi için de ortalama hesabı yapıyor.

Peki, kimler belge alabilecek? İşte detaylar...