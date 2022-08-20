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Giriş Tarihi: 21.8.2022

Takip edip öldürdüler

Konya’da 33 yaşındaki Habip Karakaya, tartıştığı kişiler tarafından otomobille takip edilip vurularak öldürüldü

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Takip edip öldürdüler
Konya'da yaşayan Habip Karakaya, önceki gece Meram ilçesindeki Toprak Sarnıç Mahallesi'nde bulunan bir eğlence mekânının önünde, biri kadın 3 kişi ile tartıştı. Tartıştığı kişilerin silahlı olduğunu gören Karakaya, sokak arasına doğru kaçmaya başladı. Otomobille takibe başlayan şüpheliler, Karakaya'yı sokak üzerinde sıkıştırdı. Araçtan inen kişiler, Karakaya'ya peş peşe ateş edip olay yerinden kaçtı. Yaralı halde kaçmaya devam eden Karakaya ise başka bir sokak üzerinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler ve sağlık ekipleri, Karakaya'nın öldüğünü tespit etti. Olayla ilgili soruşturmayı yürüten polis, güvenlik kameralarından yola çıkarak şüphelilerin kaçtığı araç ve kimliklerini belirledi. Şüpheliler Gökhan Öztürk, Süleyman Özkul ve Şerife Renkliolca saklandıkları adreste yakalanarak gözaltına alındı.

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