Takla atan otomobilden çatıya fırlayan genç öldü

Burdur'a bağlı Çallıca köyü Fethiye-Burdur Karayolu'nda meydana gelen kazada, Fethiye'den İstanbul'a gitmekte olan Beytullah B. idaresindeki hafif ticari araç, Çallıca mevkiine geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç önce refüje ardından yol kenarında bulunan müstakil evin duvarına çarparak taklalar atıp bahçeye devrildi. Kaza esnasında arka koltukta uyuduğu öğrenilen Emre Barış Savur takla atan araçtan fırlayarak evin çatısına uçtu. Sürücü Beytullah B. ve diğer yolcu Yunus E.D. araç içinde sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar Beytullah B. ve Yunus E.D. ilk müdahalelerinin ardından ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, çatıya uçan Emre Barış Savur'un hayatını kaybettiği belirlendi.Sinop'tan Kastamonu'ya seyir halinde olan Recep Kandıra'nın kullandığı otomobil, Boyabat-Hanönü arası Gökçeağaçsakızı köyü mevkiinde Kandıra'nın direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonrası istinat duvarına çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Recep Kandıra ile Ömer Kandıra hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.Kütahya Tavşanlı'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.Samsun-Ordu karayolu Irmaksırtı mevkiinde Ümit Ş. idaresindeki otomobil, yol kenarında bekleyen 45 yaşındaki Nurhayat Gündüz'e çarptı. Ağır yaralanan Gündüz olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gündüz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü gözaltına alındı.