Taksi şoförü uyuşturucu satıcısı çıktı: Üzerinden satışa hazır halde metamfetamin çıktı!

İzmir'de Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 Aralık günü Homeros Bulvarı'nda asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Uygulama esnasında durdurulan taksinin sürücüsü A.E.'nin üzerinden satışa hazır halde toplam 8 parça metamfetamin maddesi ve 2 bin 910 TL ele geçirildi. Savcılıktan alınan izinle şüpheli taksi sürücüsünün ev adresinde yapılan aramada da yine metamfetamin maddesi ele geçirilirken, A.E. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.E., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.