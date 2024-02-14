Taksici ile yaya arasında biber gazlı tartışma: Ayağımı ezdin!

"BİBER GAZINI SIKMASAYDIM ZARAR VERECEKTİ"

F.A.'dan şikayetçi olduğunu belirten Önder "Polis memurlarını çağırdım, geldiler şikayetçi oldum. Üzerime yürüdü, belki biber gazını sıkmasaydım zarar verecekti. Benim 3 yaşında bir kız çocuğum olduğu için panik yaptım, korktum. O yüzden biber gazını kullanmak zorunda kaldım. Biber gazının acısı geçtiğinde ben sana gününü göstereceğim, seni öldüreceğim gibi söylemlerde bulundu. İlk önce karakola gittiğimde biber gazını kullanmanın suç olduğunu söyleyince orada biraz tedirgin oldum, baskı altında hissettim kendimi. Daha sonra meslektaşımızın bir cinayete kurban gittiği gözümün önüne gelince ben vicdanen rahatsız oldum. Ceza alma pahasına da olsa bu şahıstan şikayetçi olmak istedim. Bu olayla ilgili tazminat hakkım olursa bunu vefat eden meslektaşımızın ailesine yardım amaçlı göndereceğim." diye konuştu.

"PARASININ OLMADIĞINI EVDEN GETİRECEĞİNİ SÖYLEDİ"

8 yıldır taksi şoförlüğü yapan Muhammet Gürbüz ise aracına aldığı yolcuyla ücret anlaşmazlığı yaşadı. Yolcuyu Aksaray'dan Esenyurt'a götürdüğünü belirten Gürbüz, 650 lira tutan ücretin 200 lirasının ödendiğini iddia etti. Gürbüz, "Dün gece saat 00.30 civarı Aksaray-Yenikapı metro istasyonunun önüne bir bay bir bayan geldi, aracıma bindi. Esenyurt Balıkyolu'na gideceğini söyledi. Aldım, götürdüm. Balıkyolu'nda parasının olmadığını evden alıp ineceğini söyledi. Ben de kendisine, 'Sana nasıl güvenebilirim her gelen böyle söyleyip gitmek istiyor' dedim. 'Eve çıkıp para alacağım' dedi. O zaman 'Ben de seninle kapının önünde bekliyorum' dedim. 'Telefon aç ya da annene söyle gelsin' dedim. 'Yok olmaz. Erkek kardeşim evde, alkollü seni görünce yanlış anlar' dedi. Niyetinin kaçmak olduğunu anladım. Ben de onun yaptığı hareketleri bana karşı tavırlarını kameraya aldım ve kaçarak arka sokakta gözden kayboldu. Aracımla geri geldim. Onu bulamadım. Güvenlik güçlerine haber verdim. Güvenlik güçlerinden de bir cevap alamadım." diye konuştu.