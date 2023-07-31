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Giriş Tarihi: 1.8.2023

Taksici katili genç sabıkalı çıktı

Taksici katili genç sabıkalı çıktı
Kastamonu'da 16 ve 18 yaşındaki iki genç, bindikleri takside tartıştıkları taksiciyi bıçaklayarak öldürdü. Zanlılardan birinin geçtiğimiz kasım ayında okuldan uzaklaştırıldığı için öğretmenini bıçaklayan B.K. olduğu ortaya çıktı. Olay Aktekke Mahallesi Yol Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre ticari taksiye müşteri olarak binen A.A. (16) ve B.K. (18) ile sürücü Nuri Tığlıgil arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çocuklardan birisi taksi sürücüsü Nuri Tığlıgil'i bıçakladı. Vücudunun çeşitli yerlerine 8 bıçak darbesi alan Tığlıgil kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan iki şüpheli kısa sürede yakalandı. Taksicinin ölümüyle sonuçlanan bıçaklama olayı faillerinden B.K., 2022 yılının kasım ayında okuldan uzaklaştırıldığı için müdür yardımcısını yaralamıştı. Kazım BOLAT / KASTAMONU

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Taksici katili genç sabıkalı çıktı
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