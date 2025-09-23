Taksiciye uygulamadan pusu ... Husumetlisini uygulamadan çağırıp öldürmüş

Sağlık ekipleri ağır yaralı Sancar'a ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Burada tedaviye alınan Ali Sancar yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polisin yaptığı incelemeler sonucunda olay sırasında silahı kullanan kişi ile birlikte 3 şüphelinin yakalandığı öğrenildi.