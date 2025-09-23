Haberler Yaşam Haberleri Taksiciye uygulamadan pusu ... Husumetlisini uygulamadan çağırıp öldürmüş
Giriş Tarihi: 23.9.2025 09:38 Son Güncelleme: 23.9.2025 10:03

İstanbul Beyoğlu’nda önceki gece 2 çocuk babası taksi şoförü Ali Sancar'ın öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken olayın alacak verecek meselesinden dolayı yaşandığı öğrenildi. Şüphelinin, taksiciyi uygulamadan çağırıp yanına geldiğinde araca binmeden ateş edip kaçtığı öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yunus Emre KAVAK Yaşam
Olay, önceki gece saat 00.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi Avşar Sokak'ta meydana geldi. Taksici Ali Sancar, 34 TJZ 47 plakalı aracına aldığı müşteri tarafından silahlı saldırıya uğradı. Kasığından ve bacağından vurulan Sancar ağır yaralanırken, saldırgan kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri ağır yaralı Sancar'a ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Burada tedaviye alınan Ali Sancar yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polisin yaptığı incelemeler sonucunda olay sırasında silahı kullanan kişi ile birlikte 3 şüphelinin yakalandığı öğrenildi.

UYGULAMADAN ÇAĞIRIP ÖLDÜRMÜŞ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanan şüphelilerin işlemleri sürerken olayın alacak verecek meselesinden kaynaklı husumetten yaşandığı öne sürüldü.

İddiaya göre şüpheli taksi uygulamasından Ali Sancar'ı çağırdı taksici belirtilen adrese gidince şüpheli şahıs yanına gidip bir süre konuştu. Ardından araca binmeden ateş edip kaçtı. İkilinin daha önceden aralarında alacak verecek meselesi olduğu öne sürüldü.

