Takside doğum yapan anneye ücretsiz taşıma hediyesi

Adana'da ilginç bir doğum olayı meydana geldi. Suriye uyruklu hamile kadın, doğuma yetişmek için bindiği takside doğum yaptı. Dünyaya 'Yesen' adında bir erkek bebek getiren kadının kordon bağı hastane önünde takside kesildi. Sürücü, "Bebeğe ve ailesine taksi durağı olarak ücretsiz ulaşım tarifesi uygulayacağız" dedi.Adana'da taksicilik yapan Samet Aygün (30), çağrı üzerine merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'ndeki adrese gitti. Suriye uyruklu hamile bir kadın ve ailesini aracına alan taksici, zaman kaybetmeden Marsa Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi'ne ilerlediği sırada hamile kadın araç içerisinde bebeğini dünyaya getirdi. Taksici Aygün, hastanenin acil kısmına aracını çekerek sağlık ekiplerinden yardım istedi. Bebeğin göbek kordonu hastane önünde sağlık ekibi tarafından araçta kesildi.Yaşadıklarını anlatan taksici Samet Aygün, "Durakta çay içiyordum. Telefon geldi. Acil olunca hemen adrese gittim. Adresten aileyi aldım. Yolda giderken kadın bir anda aracımda doğum yaptı. Bebek sesi geldi, çok tuhaf oldum. Yetiştirdik hastaneye, hemşire göbek kordonunu taksinin içerisinde kesti. Annenin ve bebeğin sağlık durumu iyiymiş. Aracımda doğan Yesen bebeğe ve ailesine Türk Hava Yolları'nın uyguladığı ücretsiz ulaşım tarifesinin aynısını taksi durağı olarak uygulayacağız. Yesen bebek artık hepimizin bebeği" dedi.