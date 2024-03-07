Taksim Cami’nde Ramazan hazırlıkları tamamlandı

GÜMÜŞ: CAMİMİZDE GÜL SUYU KOKULANDIRMA VE YIKAMA ÇALIŞMALARINI BUGÜN İTİBARİYLE YAPTIK

Taksim Camii'nin İstanbul'a kazandırdığı mimari silüetin dışında sosyal ve kültürel faaliyetlerle beraber İstanbul'un önemli simgelerinden biri haline geldiğini aktaran Taksim Camii İslam Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı Genel Müdürü Muhammet Furkan Gümüş, "28 Mayıs 2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete giren Taksim Camii ve Külliyesi açıldığı günden itibaren yerli ve yabancı binlerce ziyaretçiyi ağırlamaya devam etmekte. Bu anlamda 51-52 personelle beraber Taksim Camii ve Külliyesi'nde caminin dini, kültürel, sosyal, temizlik, güvenlik tüm hizmetlerini vakıf olarak yürütmekteyiz. Ramazan ayında ziyaretçilerimiz ve ibadet maksadıyla gelen misafirlerimizin nezih ve ferah bir ortamda ziyaretlerini gerçekleştirmesi için Beyoğlu Belediyesi'nin de katkılarıyla beraber camimizde gül suyu kokulandırma ve yıkama çalışmalarını bugün itibariyle yaptık" ifadelerini kullandı.

DİJİTAL MAHYA ASILDI

Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da Taksim Camii'nde dijital mahya uygulaması gerçekleştirdiklerini ifade eden Furkan Gümüş, "Yine bugün Taksim Camii mahyasının takımı gerçekleştirildi. Bugün ilk mahya mesajı inşallah iki minare arasında yer alacak. Bugünkü ilk mahya mesajımız 'La İlâhe İllallah' Kelime-i Tevhid olacak. Taksim mahyası dijital bir mahya olup Ramazan ayı boyunca biz bu mahya mesajlarımızı 2-3 günde farklı mesajlar verecek şeklinde değiştireceğiz" diye konuştu.

GÜNDE İKİ KEZ MUKABELE PROGRAMLARI OLACAK

Gümüş, "Aynı zamanda Ramazan ayı boyunca Taksim Camii'nde teravih namazları dışında sohbet programları ve Türkiye ile dünyada uluslararası hafızlık yarışmasında dereceye girmiş genç hafızların okuyacağı öğle ve ikindi vakitlerinde mukabele programları olacak. Taksim Camii Vakfı Aşevi olarak yıl içerisinde devam ettirmiş olduğumuz cami girişindeki ikram çalışmalarımızı Ramazan ayında iftar vaktinde çorba, hurma, su, meyve suyu şeklinde dağıtım gerçekleştirmeye devam edecek" dedi.

"BU RAMAZAN DA ÇOCUKLARIMIZI UNUTMADIK"

Caminin altında 4 kat otopark, Taksim Kitapevi, Taksim Kahve, Taksim aşevi, Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi, sanat atölye odaları, kurs odaları, divan salonu, toplantı odası olmak üzere 16 bin 400 metrekareden oluşan bir külliye olduğunu söyleyen Gümüş, "Ayrıca açılışını 8 Mart Cuma günü namazdan sonra yapacağımız Albaraka Türk Uluslararası 6. Hat Yarışması'nın ödüllü eserlerin yer alacağı 'Güzel Ahlak" isimli sergi kadir gecesine kadar ziyaret edilebilecek. Bu serginin dışında yine Taksim Camii Kültür Sanat Merkezimizde söyleşiler ve atölye çalışmalarımızda yer alacak. Ayrıca bu Ramazan'da çocuklarımızı da unutmadık. Bölgemizde 600 -700 kadar yetim çocuğumuzu Beyoğlu Kaymakamlığımız, Beyoğlu Müftülüğümüz ve Beyoğlu Belediyemizin iş birliği ile beraber 10 Mart Pazar Arefe günü Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi'nde misafir edeceğiz. Başta elbise olmak üzere çeşitli ikramlarda ve hediyelerde bulunarak onları Ramazana mutlu bir şekilde girmelerini arzu etmekteyiz. Bu anlamda Taksim Camii ve Külliyesi İstanbul'da ve Türkiye'den gelecek yerli ve yabancı bütün misafirlerimizi ağırlamaya hazır. Misafirlerimizi Taksim Camii ve Külliyesinde hem ziyaret hem ibadet maksadıyla ağırlamaktan memnun oluruz" ifadelerini kullandı.