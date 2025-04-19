Haberler Yaşam Haberleri Taksim metro istasyonu ve Taksim-Kabataş Füniküler hattı kapatılıyor
Giriş Tarihi: 19.4.2025 17:13 Son Güncelleme: 19.4.2025 18:07

Taksim metro istasyonu ve Taksim-Kabataş Füniküler hattı kapatılıyor

Taksim’de yapılacağı açıklanan eylem nedeniyle Taksim metro istasyonu ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı’nin İstanbul Valiliği kararıyla 17.00'den itibaren kapatılacağı açıklandı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Taksim metro istasyonu ve Taksim-Kabataş Füniküler hattı kapatılıyor

Metro İstanbul, İstanbul Valiliğinin kararıyla Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın saat 17.00'den itibaren ikinci duyuruya kadar işletmeye kapatılacağını bildirdi.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 17.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'mızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi girişi ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'mız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Taksim metro istasyonu ve Taksim-Kabataş Füniküler hattı kapatılıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz