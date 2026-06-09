Talihsiz çocuk tramvayın altında kaldı

Fatih
'te tramvayın altında kalan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda ilerleyen tramvay, Laleli durağında 6 yaşındaki Özbekistan uyruklu Muhammed M. M.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle bir süre sürüklenen çocuk, aracın altında kaldı.İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde küçük çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin çalışmasıyla tramvayın altından çıkarılan çocuğun cenazesi morga kaldırıldı.