Talihsizliğin böylesi! Heyelandan kurtuldu, otomobil odasına girdi

Erzurum'un Uzundere ilçesinde, fren yerine gaza basan sürücü büyük bir kazaya neden oldu. Apartmanın otoparkına aracını park etmek isteyen kadın sürücü, kontrolünü kaybederek bir apartmanın giriş katındaki yatak odasına daldı. Evde büyük bir panik yaşanırken, şans eseri kimsenin yatakta olmaması muhtemel bir faciayı önledi.

GEÇEN YIL HEYELANDAN KAÇTI, BU DEFA OTOMOBİL EVİ YIKTI

Kazanın en dikkat çeken yönlerinden biri ise ev sahibi Onur Çolak'ın yaşadığı talihsizlikler zinciri oldu. Geçtiğimiz yıl heyelan nedeniyle evi dev kayalar tarafından yıkılan Çolak, taşındığı yeni evinde de kaza mağduru oldu.

Otomobilin çarpmasıyla birlikte pencere çerçevesi koparak yatağın üzerine fırladı. Korku dolu anları anlatan Çolak, gördüğü manzara karşısında şoke olduğunu belirtti. Çolak, "Geçen yıl heyelan yıktı, şimdi ise araba. Yatak odamız resmen garaja döndü. Neyse ki kimseye bir şey olmadı ama büyük bir korku yaşadık."

KAZADAN SONRA BÜYÜK PANİK YAŞADI

Çarpmanın etkisiyle büyük bir gürültüyle sarsılan ev sakinleri, korkuyla yatak odasına koştu. Kapıyı açtıklarında ise gözlerine inanamadılar. Odaya giren otomobil, pencereyi ve duvarı yıkarak odanın içine kadar ilerlemişti. Kaza sonrası ev sahipleri sürücüyü araçtan çıkardı. Kazanın şans eseri can kaybına veya yaralanmaya neden olmaması büyük bir teselli oldu. Olay maddi hasarla atlatılırken, sürücü ve ev sahibi büyük bir şok yaşadı.

Olay yerine gelen ekipler, inceleme başlatırken, kontrolünü kaybeden sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Erzurum'da peş peşe talihsizlikler yaşayan Onur Çolak, yaşadığı bu olayın ardından evinde yeni önlemler almayı düşündüğünü belirtti.