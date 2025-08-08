Haberler Yaşam Haberleri Tam bir suç makinesi: Hanım Ağa Çetesi’nin firari elebaşı yakalandı!
Giriş Tarihi: 8.8.2025 19:36 Son Güncelleme: 8.8.2025 19:44

Tam bir suç makinesi: Hanım Ağa Çetesi’nin firari elebaşı yakalandı!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 'Hanım Ağa Çetesi' olarak bilinen suç örgütünün firari elebaşı 60 yaşındaki Saadet Şen, sokakta yürüdüğü sırada kıskıvrak yakalandı. ‘Koltuk değnekli Hanım Ağa’ çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA Yaşam
Tam bir suç makinesi: Hanım Ağa Çetesi’nin firari elebaşı yakalandı!

İnegöl ilçesinde, kamuoyunda 'Hanım Ağa Çetesi' olarak bilinen, 'Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak', 'örgüte üye olmak', 'kasten öldürmek', 'uyuşturucu ticareti yapmak', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak' suçlarından kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan firari suç örgütü lideri Saadet Şen, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus ekiplerince sokakta yürürken yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen firari hükümlü, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Tam bir suç makinesi: Hanım Ağa Çetesi’nin firari elebaşı yakalandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz