Tamamlanan afet konutları için özel film! Bakan Kurum: Bu başarı hikayesini sonuna kadar izlemek isteyeceksiniz!

BAKAN KURUM: SONUNA KADAR İZLEMEK İSTEYECEKSİNİZ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın koordinesinde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Emlak Konut GYO, İLBANK ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü iş birliği ile tamamlanan Asrın İnşa Seferberliği için "Bu Başarı Türkiye'nin" filmi hazırlandı. #TürkiyeminGücüneBak etiketiyle filmi sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Kurum, "Yeniden kurulan şehirler, yeniden başlayan hayatlar ve o anlara eşlik eden çok tanıdık yüzler… Bu başarı hikayesini sonuna kadar izlemek isteyeceksiniz" mesajını verdi.