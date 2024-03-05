Tanker patlamasında 2 kişi hayatını kaybetmişti: İki şüpheli tutuklandı

Ataşehir'de 4 Mart 2024 günü bir dinlenme tesisindeki akaryakıt tankerinde yaşanan patlama sebebiyle 2 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi de yaralanmıştı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili soruşturma başlatmıştı.

SAVCILIKTAN İKİ ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler Mustafa Ö., Gökhan Ö. ve Aydın B. emniyet işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Savcılık şüphelilerden Aydın B.'yi adli kontrol talebiyle, Mustafa Ö. ve Gökhan Ö.'yü tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti.

"EKSİKLER 1 HAFTA ÖNCEDEN BELLİYDİ"

Hakimlik sorgusunda Gökhan Ö., aracı yeni aldıklarını söyleyerek "Şoför arkadaş aracın bakımları olduğunu söyledi. Önlemleri kendisinin alması gerekirdi. Şoför Aydın B. eksiklikleri bana bir hafta önce söyledi. Bir haftadır yaptırmak için usta arıyorduk. Aracı alalı 40 gün oldu" diyerek suçlamayı kabul etmedi.

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Sorguları sonrası şüphelilerden Aydın B, yurt dışına çıkmama ve imza atma şartıyla asli kontrolle serbest bırakılırken Gökhan Ö. ve Mustafa Ö. "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.