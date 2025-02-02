Tapu çetesine 43 tutuklama talebi: 5 milyar lira değerindeki mal varlığına da tedbir

Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı, tarım arazilerini hukuka aykırı olarak bölmeye çalışan bir çeteye yönelik 6 aylık teknik takip sonrası operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, 1 tapu müdürü ve 1 muhtarın da aralarında bulunduğu 48 şüpheliye işlem yapıldı. Bu şüphelilerden 43'ü tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi. Çetenin yaklaşık 5 milyar lira değerindeki mal varlığına da tedbir konuldu. İstanbul, Ankara, Edirne ve Antalya gibi 13 ilde 54 bölünemez tarım arazisine yönelik eşzamanlı baskınlar düzenlendi. Çetenin, arazileri hukuka aykırı kararlarla bölmeye çalıştığı belirlendi.