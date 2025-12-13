Tapu şebekesinin elebaşı doktor

Alanya'da çok sayıda gurbetçi ve yabancının gayrimenkullerini sahte evrak düzenleyerek satan ve bu yolla 20 milyon lira vurgun yapan şebeke çökertildi. Şebekenin lideri ise beyin cerrahı çıktı. Almanya'da yaşayan Ümmü Demirkıran'ın (68), Antalya'nın Alanya ilçesinde, 1.5 milyon euro değerindeki arsasını sahte kimlik ve pasaportla başkasına satan 6 şüpheli, 2 ay önce düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandı. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince yürütülen soruşturmada tutuklanan şüphelilerin, sahte tapuyla dolandırıcılık yapan bir şebekenin üyesi oldukları belirlendi. Şebeke lideri olduğu belirlenen Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde görevli Beyin Cerrahı F.A., yardımcılığını yapan Ankara'daki Tapu Genel Müdürlüğü'nden emekli müfettiş H.K. ile birlikte hareket eden şüpheliler H.K., C.B ve S.S. yakalandı. Sahte evraklarla sattıkları gayrimenkullerden 20 milyon lira vurgun yaptıkları belirlenen 5 şüpheli, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından tutuklandı.