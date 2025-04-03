Tarihe saygı, donanmaya vefa: Çanakkale Deniz Müzesi ziyaretçilerini ağırlıyor

Ziyaretçilerine klasik müzeciliğin ötesinde bir deneyim yaşatmayı hedefleyen müzede, seslendirmeler, ışık gösterileri ve interaktif uygulamalarla desteklenmiş sergiler yer alıyor. Çanakkale Deniz Müzesi Komutanı Albay Seyhan Aras, "Her yaş grubuna hitap eden, herkesin kendinden bir parça bulabileceği bir müze anlayışımız var. Tüm halkımızı bekliyoruz" dedi.

GAZİ EMANETLERİ VE ATATÜRK'ÜN İZLERİ

Müzenin en çok ilgi gören bölümleri arasında Atatürk'ün fotoğrafının çekildiği özgün kamera ve o döneme ait günlükler yer alıyor. Savaş sırasında kullanılan tüfek periskopları, düşmandan ele geçirilen silahlar, İngiliz siperlerinden alınan şapkalar ve Gazi Mustafa Kemal'in el yazısıyla yazılmış notlar, tarihe birebir tanıklık etmek isteyenler için sergileniyor.

NUSRET VE ULUÇALIREİS MÜZE GEMİLERİYLE YOLCULUK

2009-2010 yıllarında yeniden inşa edilen TCG Nusret N-16 Gemisi, birebir ölçülerde ve dönemine uygun olarak tasarlanmış. Türkiye'nin ilk denizaltı müzesi olan Uluçalireis Denizaltısı ve Kartal İstimbotu da ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Müze sadece geçmişi değil, kahramanlık ruhunu da bugüne taşıyor.

ANMA TÖRENİ ÖNCESİ DUYGU DOLU ANLAR

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve heyeti de müzeyi ziyaret ederek şehitlerimizi andı. 4 Nisan 1953'te Çanakkale Boğazı'nda batan Dumlupınar denizaltısında şehit olan 81 denizcinin anısına yarın yapılacak tören öncesinde düzenlenen bu ziyaret, anlamlı bir vefa örneği oldu.