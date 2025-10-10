Tarihi değirmen ilim merkezine dönüşüyor

Eminönü Unkapanında bulunan İbn Haldun Üniversitesi bünyesinde hizmet verecek olan tarihi Unkapanı Değirmeni Üniversite Dönüşüm Projesi'nin temel atma töreni düzenlendi. Temel atma törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, TÜRGEV Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz ve İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan katıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Unkapanı Değirmeni'nde düzenlenen temel atma töreninde yaptığı konuşmada, İstanbul'un tarihine, kültürüne ve ilim geleneğine yakışır çok özel bir projenin başlangıcına tanıklık ettiklerini belirtti.

TARİHİ DEĞİRMEN İLİM MERKEZİNE DÖNÜŞÜYOR

Bakan Ersoy, "Bir zamanlar buğday ambarları, değirmenler ve fırınların bulunduğu; İstanbul halkının ekmeğini sağlayan Unkapanı Değirmeni, artık bilgiyle, fikirle, düşünceyle yeniden üretim yapacağı yeni bir döneme adım atıyor. Bugün temelini atacağımız Unkapanı Değirmeni Üniversite Dönüşüm Projesi, geçmişi geleceğe bağlayan örnek bir girişim olacaktır." ifadelerini kullandı. İbn Haldun Üniversitesinin vizyoner adımıyla, unutulmuş bu yapının yeniden hayat bulacağını söyleyen Ersoy, bu tarihi mekanın kültür, sanat ve eğitimin kalbinin attığı bir ilim merkezi haline geleceğini belirtti.

Ersoy, "1800'lü yılların sonunda bir değirmen olarak inşa edilen bu yapı, o dönemlerde İstanbul'un en önemli gıda üretim merkezlerinden biriydi. Şimdi de düşüncelerin şekilleneceği ve genç beyinlerin geleceğe hazırlanacağı bir mekana dönüştürülecek. Proje kapsamında, tarihi değirmen binasının aslına uygun şekilde restore edilerek eğitim ve araştırma alanına dönüştürülmesi, İstanbul'un kültürel mirasına da büyük bir katkı sağlayacaktır." dedi.

TARİHİ MEKANLARIN SADECE KORUNMASI DEĞİL TOPLUMA YENİDEN KAZANDIRILMASI İLKESİNİ TAŞIYORUZ

Tarihi mekânların sadece korunmasını değil, topluma yeniden kazandırılmasını temel bir ilke olarak benimsediklerini dile getiren Ersoy, bu dönüşümün kültürel süreklilik açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Bakan Ersoy, projenin yalnızca bir restorasyon değil, aynı zamanda bir yaşatma hamlesi olduğuna dikkat çekerek, bu projenin de yaşayan kültürel miras anlayışının en güzel örneklerinden biri olduğunun altını çizdi.

GENÇLER İÇİN YENİ BİR BİLGİ YUVASI VE NEFES ALANI OLACAK

Bakan Ersoy, "İstanbulumuzun önemli yapılarından biri olan bu bina; bundan böyle gençlerin sesiyle, fikirlerin enerjisiyle, bilimin ışığıyla yeniden nefes alacaktır." sözleriyle, yapının yeni işlevine dikkat çekti. Bakan Ersoy, "İnanıyorum ki, burada üretilecek projeler ve yetişecek gençler, Türkiye'nin kültür, eğitim ve bilim yolculuğuna büyük katkı sağlayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, Unkapanı Değirmeni Üniversite Dönüşüm Projesi'nin ülkemize, İstanbul'umuza, İbn Haldun Üniversitemize ve tüm gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

İSTANBUL'UN TARİHSEL HUBUBAT TİCARETİNİN MERKEZİNDE YER ALIYORDU

İstanbul'un tarihsel ticaret merkezlerinden biri olan Unkapanı, Osmanlı öncesi dönemlerden itibaren hububat ticaretinin ve iskele faaliyetlerinin odak noktası olmuştur. Osmanlı döneminde de bu işlevini sürdürmüş, özellikle un ve tahıl ticaretinde kentin kalbi haline gelmiştir. Burada inşa edilen Unkapanı Değirmeni, 19. yüzyılda Hazine-i Şahane tarafından satın alınarak buharlı sistemle donatılmış ve modernleşme sürecinin öncü endüstriyel tesislerinden biri olmuştur. 1850'lerden itibaren fırın, ahır ve rıhtım gibi ek yapılarla büyüyen kompleks, Haliç kıyısında sanayi kimliğinin simgesi olmuştur. Ancak 20. yüzyıl ortasında Atatürk Bulvarı'nın açılması ve bölgedeki dönüşümler sonucunda işlevini yitirmiş, büyük ölçüde yıkılmıştır. Bugün yalnızca kâgir duvar kalıntıları ayakta kalan yapı, Süleymaniye Yenileme Alanı kapsamında İbn Haldun Üniversitesi'nin Süleymaniye Kampüsü olarak yeniden hayata geçirilmektedir.

RESTORASYONU VE YENİ YAPI İLE ÖZGÜN KİMLİĞİ KORUNACAK

Projenin amacı, bu endüstri mirasının özgün kimliğini korurken çağdaş bir eğitim ve kültür işlevi kazandırmaktır. Ayakta kalan beden duvarları çelik taşıyıcılarla desteklenecek, restitüsyon verilerine göre yok olmuş bölümler rekonstrüksiyon yöntemiyle yeniden yapılacaktır. Yeni mekânlar, tarihsel kısımlarla uyumlu olacak fakat üniversitenin modern ihtiyaçlarını da karşılayacaktır. Kampüs bünyesinde rektörlük, idari birimler, kütüphane, akademik bölümler, derslikler, konferans salonları ve sosyal alanlar yer alacaktır. Böylelikle yapı, geçmişin izlerini görünür kılarken geleceğe dönük bir akademik merkez işlevi görecektir.

KOMPLEKSİN SİMGESEL ÖĞLERİNDEN OLAN BACALAR YENİDEN YAPILACAK

Bacalar kompleksin simgesel öğeleridir. Tarihsel veriler iki bacanın varlığına işaret eder; 1894 depremi sonrası yüksekliklerin düşürüldüğü ve 1940'lara dek kent siluetinde algılandıkları bilinmektedir. Günümüzde B1 bacasının kaidesi korunmuştur. Deprem güvenliği ve özgün temele saygı gereği bu baca, kaidesi üzerinde kısmi bir tamamlamayla hatırlatıcı nitelikte ele alınacaktır. Tümüyle yok olmuş B2 bacası ise güncel mühendislik ilkeleriyle özgün konumunda yeniden inşa edilecek ve kent silueti içindeki yerini alacaktır.

ÇAĞDAŞ BİR EĞİTİM ALANI OLARAK DÖNÜŞECEK

Unkapanı Değirmeni'nin üniversite kampüsüne dönüşümü, İstanbul'un sanayi mirasının korunmasına örnek teşkil eden önemli bir projedir. Bu dönüşüm, hem İbn Haldun Üniversitesi'ne çağdaş bir eğitim alanı sağlayacak hem de Tarihi Yarımada'nın kültürel ve akademik yaşamına kalıcı katkı sunacaktır.