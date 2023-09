Tarihi Diziler Listesi - Yerli ve Yabancı En İyi Dönem ve Tarih Dizileri

Tarihi diziler listesi söz konusu olduğunda pek çok diziden söz etmek mümkündür. Dünyada pek çok tarihi olay ve kültür olduğu için bu türde çekilen dizilerin geniş bir konu aralığı vardır ve her millet kendi özelliklerini ve tarihini bu konsept ile dünyaya sunar. Bazı kült dizilerle birlikte pek bilinmeyen fakat başarılı olan tarihi diziler listesi bu makalede yer almaktadır. İşte yerli ve yabancı en iyi dönem ve tarih dizileri…

Tarihi Diziler Listesi

Tarihteki savaşlar ve taht kavgaları beyaz perde için muhteşem bir konsepttir. Bu nedenle günümüzde çok fazla tarih dizisi görmek mümkündür. Bunlar arasında en popüler tarih dizileri aşağıda sıralanmıştır:

The Crown (2016 - ): The Crown, İngiltere Kraliyet ailesi üzerine çekilen bir yapımdır. İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in hükümetler arası ilişkileriyle kendi ailesinde yaşanmakta olan dramaları konu alır.

Vikings (2013-2020): İskandinav coğrafyasında yaşayan Viking savaşçılarının yaşamını ve maceralarını aktaran dizide tarih ve mitoloji bir arada sunulur.

Peaky Blinders (2013 - ): 1920'lerin İngilteresi'nde geçen Peaky Blinders, Birmingham çetesinin lideri Tommy Shelby'nin hayatını konu alır.

Rome (2005-2007): Antik Roma İmparatorluğu'nda geçen dizide, tarihsel olaylar ve karakterler dramatize edilir. Dizide Jül Sezar ve Augustus gibi efsanevi Roma karakterleri yer alır.

The Tudors (2007-2010): Adından da anlaşılabileceği gibi dizi İngiltere'nin Tudor Hanedanı dönemini konu alır. Özellikle VIII. Henry ve onun hükümetini mercek altına alan dizide karakterler ve dekorlar izleyenlerde hayranlık uyandırmaktadır.

Outlander (2014-): Diana Gabaldon'ın aynı isimli romanından uyarlanan dizide zaman yolculuğu ve aşk temaları işlenir. 18. yüzyıl İskoçya'sında başlayan dizi Amerika'da devam eder.

Downton Abbey (2010-2015): 20. yüzyılın başlarında İngiliz aristokrasisinin hayatını ve değişen toplumsal davranışları ele alan bu dizide Crawley ailesinin hikayesi başarılı bir şekilde anlatılır.

The Last Kingdom (2015-): Vikinglerin ve İngilizlerin arasındaki savaşı konu alan bu dizi, Bernard Cornwell'in "Saxon Stories" serisine dayalıdır.

Vikinglerin ve İngilizlerin arasındaki savaşı konu alan bu dizi, Bernard Cornwell'in "Saxon Stories" serisine dayalıdır. Medici: Masters of Florence (2016-2019): Floransa Medici ailesinin yükselişini ve iktidarlarını işleyen dizide, İtalyan Rönesansı dönemi ele alınırken Medici ailesinin tarihi önemi de mercek altına alınır.

Yerli ve Yabancı En İyi Dönem ve Tarih Dizileri

Bir üst başlıkta belirtildiği gibi The Crown, Vikings, Peaky Blinders, Rome, The Tudors, Outlander, Downton Abbey, The Last Kingdom ve Mecidi: Masters of Florence dizileri dünya çapında izlenen tarih dizilerindendir.

Fakat Osmanlı İmparatorluğu'nun mirasçısı Türkiye'de de çok başarılı tarih dizileri çekilmekte ve halk tarafından büyük ilgiyle izlenmektedir. En beğenilen yerli diziler:

Muhteşem Yüzyıl (2011-2014): Osmanlı İmparatorluğu'nun en önemli padişahlarından biri olan I. Süleyman (Kanuni Sultan Süleyman)'ın hikayesinin anlatıldığı bu dizi, büyük bir izleyici kitlesi kazandı ve harem sahneleriyle dikkat çekti.

Diriliş: Ertuğrul (2014-2019): Kayı boyunun lideri Ertuğrul Bey'in hayatını ve Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş dönemlerini ele alan bu dizi, dünya çapına ulaşan bir izleyici kitlesi edinmeyi başardı.

Payitaht: Abdülhamid (2017-2021): Osmanlı Tarihinde son dönemlerin en bilinen padişahlarından biri olan II. Abdülhamid döneminin konu alındığı bu dizide, Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerindeki siyasi ve sosyal olaylar büyük titizlikle işlenir.

Vatanım Sensin (2016-2018): I. Dünya Savaşı dönemini ve Kurtuluş Savaşı'nı konu alan bu dizide tarihi olaylar romantizm ve dram ile harmanlanır. Ekranlarda ilk andan itibaren çok sevilen dizi 59 bölümün ardından final yapmıştır.

Mehmed: Bir Cihan Fatihi (2018): II. Mehmed yani Fatih Sultan Mehmed'in dönemini ele alır. Osmanlı İmparatorluğu'nun fethedilen topraklarını ve II. Mehmed'in hayatını anlatan bu mini dizide, büyük bir tarihi prodüksiyon vardır.

Tarihi Kore Dizileri

Güney Kore tarihi diziler konusunda dünyadaki en başarılı ülkelerden biridir ve son yıllarda yapılan dizilerle bu başarıları daha büyük kitlelere yayılmaktadır.

Kore'de ve dünyada en beğenilen Kore yapımı tarihi diziler şu şekilde listelenebilir: Jewel in the Palace, Moon Embracing the Sun, Sungkyunkwan Scandal, Empress Ki, Six Flying Dragons, Hwarang: The Poet Warrior Youth, The King in Love.