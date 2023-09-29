Tarihi Diziler Listesi - Yerli ve Yabancı En İyi Dönem ve Tarih Dizileri

Tarihi diziler listesi söz konusu olduğunda pek çok diziden söz etmek mümkündür. Dünyada pek çok tarihi olay ve kültür olduğu için bu türde çekilen dizilerin geniş bir konu aralığı vardır ve her millet kendi özelliklerini ve tarihini bu konsept ile dünyaya sunar. Bazı kült dizilerle birlikte pek bilinmeyen fakat başarılı olan tarihi diziler listesi bu makalede yer almaktadır. İşte yerli ve yabancı en iyi dönem ve tarih dizileri…
Tarihteki savaşlar ve taht kavgaları beyaz perde için muhteşem bir konsepttir. Bu nedenle günümüzde çok fazla tarih dizisi görmek mümkündür. Bunlar arasında en popüler tarih dizileri aşağıda sıralanmıştır:
Bir üst başlıkta belirtildiği gibi The Crown, Vikings, Peaky Blinders, Rome, The Tudors, Outlander, Downton Abbey, The Last Kingdom ve Mecidi: Masters of Florence dizileri dünya çapında izlenen tarih dizilerindendir.
Fakat Osmanlı İmparatorluğu'nun mirasçısı Türkiye'de de çok başarılı tarih dizileri çekilmekte ve halk tarafından büyük ilgiyle izlenmektedir. En beğenilen yerli diziler:
Muhteşem Yüzyıl (2011-2014): Osmanlı İmparatorluğu'nun en önemli padişahlarından biri olan I. Süleyman (Kanuni Sultan Süleyman)'ın hikayesinin anlatıldığı bu dizi, büyük bir izleyici kitlesi kazandı ve harem sahneleriyle dikkat çekti.
Diriliş: Ertuğrul (2014-2019): Kayı boyunun lideri Ertuğrul Bey'in hayatını ve Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş dönemlerini ele alan bu dizi, dünya çapına ulaşan bir izleyici kitlesi edinmeyi başardı.
Payitaht: Abdülhamid (2017-2021): Osmanlı Tarihinde son dönemlerin en bilinen padişahlarından biri olan II. Abdülhamid döneminin konu alındığı bu dizide, Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerindeki siyasi ve sosyal olaylar büyük titizlikle işlenir.
Vatanım Sensin (2016-2018): I. Dünya Savaşı dönemini ve Kurtuluş Savaşı'nı konu alan bu dizide tarihi olaylar romantizm ve dram ile harmanlanır. Ekranlarda ilk andan itibaren çok sevilen dizi 59 bölümün ardından final yapmıştır.
Mehmed: Bir Cihan Fatihi (2018): II. Mehmed yani Fatih Sultan Mehmed'in dönemini ele alır. Osmanlı İmparatorluğu'nun fethedilen topraklarını ve II. Mehmed'in hayatını anlatan bu mini dizide, büyük bir tarihi prodüksiyon vardır.
Güney Kore tarihi diziler konusunda dünyadaki en başarılı ülkelerden biridir ve son yıllarda yapılan dizilerle bu başarıları daha büyük kitlelere yayılmaktadır.
Kore'de ve dünyada en beğenilen Kore yapımı tarihi diziler şu şekilde listelenebilir: Jewel in the Palace, Moon Embracing the Sun, Sungkyunkwan Scandal, Empress Ki, Six Flying Dragons, Hwarang: The Poet Warrior Youth, The King in Love.